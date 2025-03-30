Элина Гаранча, пожалуй, самое знаменитое меццо–сопрано в мире. Она покорила все ведущие оперные сцены мира, а сейчас буквально на один день прилетела на родину, чтобы сообщить о своих творческих планах. И, кстати, весь июль она проведет в Латвии, выступая в разных городах родной страны.

На сцене с Хворостовским

Главным поводом для приезда стал ее концерт "Элина Гаранча и друзья", который состоится в зале "Дзинтари". Этот проект родился в 2016 году, именно тогда состоялся потрясающий концерт Элины с Дмитрием Хворостовским. И это было одно из последних выступлений великого певца на публике, который уже тогда сообщил публично, что у него тяжелая болезнь. Но искусство продлило ему жизнь еще на пару лет — он пел почти до конца.

В последующие годы в "Дзинтари" в концертах "Элина Гаранча и друзья" проходили выступления Элины с участием других именитых мировых оперных исполнителей. И всеми концертами непременно дирижирует супруг госпожи Гаранчи, который познакомился с Элиной в свою бытность главным дирижером Латвийского национального симфонического оркестра. Элина рассказывает, что вышла она на репетицию концерта, встретилась глазами с темпераментным дирижером, и… произошла святая к музыке любовь, а потом друг к другу.

"Карел сам составляет концертную программу в Юрмале, каждый год, — говорит Элина. — У него это отлично получается, особенно выбор кульминационных и финальных моментов выступления. Будут и сейчас кульминации, конечно. Учитывая, что в этом году я спою вместе с лирическим тенором австралийско–китайского происхождения Канг Вангом и сопрано из Румынии Юлией Марией Дан. Будут сольные арии, дуэты, трио… Будет оперная классика — и обязательно музыка Иоганна Штрауса. Мимо Штрауса просто невозможно пройти, особенно в этом году, когда королю вальсов исполняется 250 лет".

Звуки музыки: от Лиепаи до Цесиса

Но это еще не все — помимо большого концерта в Юрмале летом Элина Гаранча даст ряд камерных концертов — с подачи Фонда Андрея Жагарса в поддержку культуры. Это будут концерты в Резекне, Лиепае, Цесисе.

И, по словам певицы, это дань благодарности Латвийской опере, в которой она начинала свою мировую карьеру, когда Жагарс был директором театра. Кстати, не исключены новые выступления в нашей Опере — во всяком случае, у Элины уже был разговор о сотрудничестве с новым директором театра Сандисом Волдиньшем.

"Могу сказать даже, что он приезжал ко мне в Вену, после того как я в Венской опере пела партию Эболи в "Дон–Карлосе". А на следующий день он меня пригласил на завтрак, и мы поговорили. Так что есть определенные договоренности, озвучивать которые пока что не стану, пока они не оформлены на бумаге".

Важно, что все камерные концерты Элина посвящает памяти своей мамы, Аниты Гаранчи, которая была педагогом для нее и многих других ведущих латвийских певцов. Увы, Анита ушла из жизни как раз в июле, десять лет назад.

Элина Гаранча с мэром Юрмалы Ритой Спроге и председателем Союза театральных деятелей Латвии Оярсом Рубенисом. Фото: Андрей Шаврей.

"Так что я выступлю и в Резекне, в зале Gors, там ведь родные, волнующие меня места, в которых проводила много времени в детстве. И я помню деревню, которая в 4,5 километра от Резекне, там такой съезд, где я отдыхала с родителями и прыгала с крыши в хлев, было очень весело!"

Программу этих концертов составят камерные произведения Роберта Шумана, которого любила петь мама Элины, а также сочинения Анри Дипарка и Густава Малера. И будут сочинения латышских классиков, написанные Язепом Витолсом, Язепом Мединьшем, Янисом Мединьшем и Альфредом Калниньшем. Элина исполняет произведения латышских авторов и в мире — в Лондоне, Вене, Париже, Граце.

Кстати, в Венской опере Гаранча покорила свой собственный Эверест — исполнила партию Амнерис в бессмертной "Аиде" Джузеппе Верди. И сейчас готовится выйти в этой роли в нью–йоркской Метрополитен–опера — выход в мае.

"Опять приехала мировая звезда"

А кроме того, у Элины есть планы продолжения сотрудничества с Раймондом Паулсом, с которым дружна с детства. И с которым недавно провела несколько концертов и записала прекраснейший альбом "Белые прятки".

"Сколько лет я знакома с Маэстро? Знаете, наверное, всю жизнь — мой же отец хоровой дирижер, а мама — певица и преподаватель вокала была. И при этом мама работала в Национальном театре, где и я в детстве выступала в спектакле "Принц и нищий", уже пробовала там что–то петь. Так что, разумеется, музыкальные пути привели меня с родителями прямиком к Паулсу, я у него часто детстве была на даче, помню, как он в шортах ходил или ездил на своем мини–тракторе и косил траву — говорит, это ему нервы успокаивает".

А сам Раймонд Волдемарович рад, что на его совместно с Элиной счету уже несколько совместных альбомов и концертных программ. И по такому поводу классик привычно шутит: "Ну вот, опять приехала мировая звезда, почтила меня, скромного… И таким образом большой оперный жанр поддержал мой легкий жанр".

Руки, ноги и голос

Не исключено, что встреча с Паулсом состоится и этим летом — у него в саду. Или в саду у Элины, у которой родительский дом в Агенскалнсе. Сама она живет с семьей преимущественно в Великобритании и в Испании (супруг ведь родом из Гибралтара).

"Но летом я всегда бываю на родине, стараюсь проводить время отпуска с семьей в своем рижском доме. И это как раз тот период, когда зреют огурцы, томаты, самое время для выращивания овощей и фруктов. И обычно я устраиваю у себя традиционный праздник сада. А кроме того, я и по грибы хожу, которые я обожаю. Где собираю? Да под Сигулдой, их там много!"

Так что, дорогие читатели, если будете летом в лесах, будьте особо внимательны — смотрите не только вниз, разыскивая боровики, но и вперед — вдруг мировую звезду с семьей встретите. Хотя проще всего ее встретить зимой где–нибудь в Куршавеле, на горной трассе — учится кататься на лыжах. Успехи есть. Хотя есть и опасения, что ногу сломает или руку.

"Руки и ноги важны, конечно, — говорит неутомимая певица. — Но главное — все же голос чтобы был, так что хоть на костылях, но петь буду!"