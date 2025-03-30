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Почти 100 прямых направлений из Риги будет доступно летом 0

Наша Латвия
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Почти 100 прямых направлений из Риги будет доступно летом
ФОТО: LETA

Сегодня начинается летний сезон полетов, во время которого работающие в Рижском аэропорту авиакомпании предложат почти 100 прямых направлений, сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту.

Аэропорт сообщает, что этим летом авиакомпании значительно увеличат количество рейсов на популярных маршрутах.

В этом сезоне значительно больше рейсов и на 50% больше мест предложит авиакомпания "LOT Polish Airlines" на маршруте Рига-Варшава, а "British Airways" - на 50% больше мест на рейсах Рига-Хитроу.

Авиакомпания "airBaltic" до трех раз в день увеличит частоту полетов в Амстердам и до 13 рейсов в неделю вместо прежних семи в Тампере. Также авиакомпания будет выполнять больше рейсов в Таллинн, Порту, Аликанте, Стокгольм, Стамбул и другие пункты назначения и введет чартерные рейсы в Ламецию-Терме (Италия).

"Finnair" увеличит частоту полетов и количество мест на рейсах в Хельсинки, а "Norwegian" летом будет летать из Риги в Бургас, Сплит и Лондон, а также продолжит полеты в Аликанте.

"Turkish Airlines" планирует увеличить количество рейсов на маршруте в Стамбул, а "Lufthansa" - во Франкфурт. Ирландская авиакомпания "Ryanair" увеличит частоту полетов в Прагу, Кельн, Дублин, Лидс, Лондон и Манчестер.

Всего в летний сезон регулярные рейсы из Рижского аэропорта будут выполнять 11 авиакомпаний, а чартерные - шесть авиаперевозчиков.

В прошлом году в летний сезон самыми популярными направлениями из Риги по количеству перевезенных пассажиров были Хельсинки, Лондон, Стокгольм, Осло и Таллинн.

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