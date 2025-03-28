Неопределенное будущее индустриального наследия. В Юрмале закроют 9 вокзальных зданий

Десять лет назад на 16 станциях города Юрмала произошли серьезные изменения. Готовясь к приему новых поездов, «Latvijas dzelzceļš» в спешном порядке привела станционные платформы в соответствие со стандартами безопасности, отремонтировала здания и модернизировала пассажирскую инфраструктуру, передает ЛТВ.

В то время также не было недостатка в критических мнениях относительно реализации этого проекта, стоимость которого превысила 15 миллионов евро. Сегодня мы наконец-то ездим на новых поезда в Юрмале. Однако осенью прошлого года Совет общественного транспорта поддержал предложение пассажирского перевозчика "ViVi" о закрытии залов ожидания на девяти станциях Юрмалы. Обоснование – функции исторической станции по продаже билетов и предоставлению убежища пассажирам изменились в современную эпоху технологий.

Айя Бабре, менеджер по маркетингу AS "Pasažieru vilciens", поясняет: "Особенно летом поезда ходят каждые 15 минут. Это означает, что обмен пассажирами очень интенсивный. Они приезжают, садятся и уезжают. Мне сложно представить, кто мог бы пользоваться залом ожидания полчаса или больше. Зал ожидания сохраняется, если людям негде укрыться в ожидании поезда. Но если на такой остановке, как Лиелупе, есть навес около здания вокзала или на платформе и если там нет работающей билетной кассы, то мы это здание не арендуем".

В Юрмале вокзалы — словно живые существа, каждый со своим характером и лицом, их можно назвать визитной карточкой города. Все они являются собственностью «Latvijas dzelzceļš». Пассажирские перевозчики арендуют их и оплачивают услуги «Latvijas dzelzceļš».

«Лиелупе» считается станцией второй категории, и за остановку поездов взимается средняя плата в размере 40 евро в сутки. Но в то же время станция Лиелупе — одно из самых красивых и исторических зданий Юрмалы, которому также присвоен статус памятника архитектуры местного значения.

Что думают местные жители об изменениях? Сергей считает: «Это нужно жителям. Это нужно тем, кто приезжает из Риги».

Как вы можете этого не понимать? Я сам из Лиелупе. Летом я всегда прихожу в здешнее кафе поесть мороженого. Попить минеральную воду. Для меня это очень удобно. И то, что здесь ничего не будет работать, — это очень неправильно».

Том Калнитис, руководитель отдела корпоративных коммуникаций VAS «Latvijas dzelzceļš», отмечает: «Сейчас мы ищем наилучшее решение, чтобы дать станциям вторую жизнь. Будет ли это сотрудничество с муниципалитетом, предоставление наилучших, по мнению муниципалитета, функций для местных жителей, или, если муниципалитету это здание не нужно, то мы постараемся развить там какую-то коммерческую деятельность».

«По мнению «Latvijas dzelzceļš», конечно, главным клиентом является пассажир, и поэтому мы постараемся найти решение, чтобы это здание вокзала могло жить и быть доступным для пассажиров».

«Latvijas dzelzceļš» называет лучшим решением сотрудничество с самоуправлением, которое лучше всех знает желания своих жителей. В свою очередь, город Юрмала, который, не тратя свой бюджет, в свое время обзавелся улучшенной инфраструктурой, поддерживает передачу помещений предпринимателям.

Департамент развития Юрмальской городской администрации комментирует: «Вопрос будущего станций также обсуждался на состоявшейся в начале января 2025 года встрече представителей самоуправления и Латвийской железной дороги.

Муниципалитет также поддерживает идею предоставления этих пространств предпринимателям — ярким примером этого являются станции Вайвари и Майори. Еще одним хорошим примером того, как можно реанимировать железнодорожные станции, является арт-станция Дубулты.

Историк и искусствовед Рихард Петерсонс считает, что необходимо сохранять жизнь в зданиях: «Здание должно использоваться. Оно не может стоять там, чтобы им просто наслаждались снаружи. Поэтому необходимо найти его функцию».

Искусство, культура. Это те мероприятия, которые можно предложить людям, и они будут туда ходить и путешествовать, если им там интересно. Железная дорога этого не сделает, это сделает город. Есть так много всего, что можно предложить. Если бы это предложение было последовательным, если бы оно было где-то изложено на бумаге, все бы работало. И я бы считал, что это обязанность города».

Судьба зданий Юрмальского вокзала пока не решена. Тот факт, что курортный сезон начнется совсем скоро и многие поедут в Юрмалу наслаждаться солнцем и морем, также не является стимулом действовать быстрее.