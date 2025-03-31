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В Гауйском национальном парке вырубят столетний сосновый лес 2 1252

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
В Гауйском национальном парке вырубят столетний сосновый лес

В Гауйском национальном парке, недалеко от Сигулды, планируется построить спортивный комплекс, для этого необходимо вырубить столетний сосновый лес, сообщила в воскресенье программа телеканала TV3 "Ничего личного".

В программе рассказали, что ни правила самоуправления, ни закон не могут запрещать строительство на особо охраняемой природной территории. Поэтому Строительное управление Сигулды в кратчайшие сроки примет решение о выдаче предпринимателю разрешения на строительство. Лес площадью пять гектаров в ландшафтной охранной зоне Гауйского Национального парка Гауя в прошлом году за 150 000 долларов приобрела компания "Vidzeme lauks", которой также принадлежат земля и расположенный там песчаный карьер. Компания планирует вырубить лес, поскольку хочет построить там трассу для картинга, здания и парковки.

Жители края рассказали программе, что запланированные работы не только угрожают лесу, но и ликвидируют подъездную дорогу к нескольким соседним домам, поскольку она не зарегистрирована в земельном кадастре как сервитут. Компания впервые попыталась получить разрешение на строительство трассы в марте прошлого года - через два месяца после покупки земли. Тогда строительное управление отказало, поскольку компания не предоставила отчет сертифицированного специалиста по особо охраняемым видам и биоттопам на территории, а также пояснительную записку сертифицированного проектировщика дорог. В документации также отсутствовала информация об особенностях картинговой трассы, например, расчеты уровня шума.

Получив необходимые документы, компания назвала проект картинговой трассы спортивно-оздоровительным комплексом, планируя эксплуатировать трассу и вне сезона - зимой отдыхающие смогут использовать трассу для занятий лыжными гонками и биатлоном. Еще в прошлом году предприятие получило положительные заключения от Управления охраны природы, Государственной службы окружающей среды и Государственной службы леса службы о том, что в лесу отсутствуют особо охраняемые биотопы и виды. Строительное управление должно повторно принять решение о разрешении на строительство, оценив мнения экспертов и возражения соседей.

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Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го апреля

    У неё совести нет, но это в принципе дело второе. А вот первое дело, это нужно срочно найти волосатую руку организатора, вредителя и уничтожителя национального достояния.

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  • AB
    Anna Belova
    31-го марта

    Совсем денег нет у власти? Нашу гордость! Нашу честь! За что? За что вы так с нашей родиной?

    19
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