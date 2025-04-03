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Политолог из Латвии назвала объявленные Трампом пошлины краткосрочным потрясением 3 937

В мире
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Политолог из Латвии назвала объявленные Трампом пошлины краткосрочным потрясением
ФОТО: пресс-фото

Объявленные президентом США Дональдом Трампом новые таможенные пошлины скорее являются краткосрочным потрясением, считает профессор кафедры политологии Латвийского университета Жанета Озолиня, пишет ЛЕТА.

В интервью Латвийскому радио, комментируя заявление Трампа, Озолиня отметила, что она политолог, а не экономист, однако, следя за политическими процессами в мире, можно сделать вывод, что после всех крупных потрясений обычно наступает стабилизация.

"Ухудшения или улучшения в той или иной стране оцениваются с учетом долгосрочных последствий. Так что, думаю, в краткосрочной перспективе да, нас ждут различные неприятные ситуации, но в долгосрочной — ситуация нормализуется", — сказала политолог, отметив, что лидеры Европейского союза уже ранее заявляли о готовности к такому шагу со стороны США.

Озолиня признала, что заявление Трампа о новых пошлинах формально можно считать объявлением торговой войны всему миру, как уже сказали многие. Она добавила, что на происходящее нельзя смотреть в отрыве от более широкого геополитического контекста, где разные страны борются за своё место в мире.

Как сообщалось, Трамп в среду объявил о введении новых таможенных пошлин на импорт товаров из-за рубежа, в том числе на продукцию некоторых близких торговых партнёров США.

Выступая в Розовом саду Белого дома на фоне флага США, Трамп заявил о введении высоких пошлин для ключевых торговых партнёров США — Китая и Европейского союза. День, в который он сделал это заявление, Трамп назвал "Днём освобождения".

Во время выступления Трампа курс доллара США по отношению к евро снизился на 1%, также упала его стоимость и по отношению к другим основным валютам.

"Десятилетиями нашу страну грабили и насиловали — как близкие, так и дальние государства, и друзья, и враги", — заявил Трамп.

Он зарезервировал наиболее жёсткие меры для "стран, которые плохо к нам относятся", установив, в частности, 49% пошлину на товары из Камбоджи, 47% — Мадагаскара, 48% — Лаоса, 46% — Вьетнама, 44% — Мьянмы, 37% — Бангладеш и Сербии, 36% — Таиланда, 34% — Китая, 32% — Индонезии и Тайваня, 31% — Швейцарии, 30% — Южной Африки, 29% — Пакистана, 28% — Туниса, 27% — Казахстана, 26% — Индии, 25% — Южной Кореи, 24% — Японии и Малайзии, 21% — Кот-д’Ивуара, 20% — на товары из ЕС и Иордании, 18% — Никарагуа, 17% — Филиппин и Израиля, 15% — на товары из Норвегии.

Тем не менее 78-летний Трамп заявил, что он "очень хороший", и в большинстве случаев устанавливает только половину от тех пошлин, которые эти страны ввели на экспорт американских товаров.

Он сообщил, что для остальных стран, включая Великобританию, будет действовать "базовая" пошлина в размере 10%.

Трамп сообщил, что пошлина в 10% вступит в силу 5 апреля, а более высокие тарифы — 9 апреля.

Приглашённые члены правительства и рабочие промышленных предприятий радостно отреагировали на слова Трампа о том, что эти пошлины "сделают Америку снова богатой".

"Это — День освобождения", — заявил Трамп, добавив, что этот день "навсегда запомнится как день, когда американская промышленность возродилась, день, когда Америка вернула себе свою судьбу".

Объявленная Трампом на прошлой неделе 25-процентная пошлина на автомобили иностранного производства вступит в силу в четверг.

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#сша #дональд трамп #пошлина
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Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го апреля

    Когда на дверях магазина появляется табличка с надписью - "Временно не работает" то это означает, что он больше не будет работать никогда.

    4
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го апреля

    Если политолог из Латвии, дольше можно не читать.

    16
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го апреля

    ...т.е. "Америка станет снова Великой", по мнению данного политолога", это "краткосрочное потрясение"? А Трамп о этом конкретном мнении знает?

    7
    1
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