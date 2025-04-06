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В Германии пройдут масштабные учения на случай войны с РФ 1 824

В мире
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
В Германии пройдут масштабные учения на случай войны с РФ

В портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

Об этом сообщают NTV/dpa, пишет "Европейская правда".

Бундесвер в сентябре 2025 года проведет масштабные учения в Гамбурге, которые будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией. Гамбург как портовый город будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил на восточные границы Европы.

Маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и должны продлиться трое суток в дневное и ночное время.

Среди прочего, отрабатывать будут передвижения военных через город, организацию медицинской помощи и эвакуации раненых.

Между тем в Румынии сообщают о задержках с ремонтом дорог, необходимых для учений НАТО.

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#война рф и украины # германия
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(1)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го апреля

    чем Германия будет воевать, палками?

    Барлин снова возьмем. ГДР будет восстановлена в пределах границ всей Германии, как и было запланировано. ФРГ как торг компания ликвидирована

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