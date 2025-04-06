Великобритания обнаружила российские датчики, которые шпионили за атомными подлодками

У побережья Великобритании обнаружили российские сенсорные датчики, предположительно собиравшие данные о перемещении атомных подлодок Vanguard. Как сообщает газета The Sunday Times, для разведки могли использоваться и яхты российских олигархов. В своем расследовании издание опиралось на десятки интервью с бывшими министрами обороны, высокопоставленными представителями вооруженных сил и военными экспертами.

Несколько сенсорных датчиков обнаружили, когда их уже выбросило на берег, большую же часть нашли с помощью минных тральщиков. Газета не уточняет, где и когда именно они были найдены. Эти находки в Лондоне сочли потенциальной угрозой национальной безопасности.

Предположительно, устройства были предназначены для шпионажа за подлодками Vanguard, оснащенными ядерными ракетами. На вооружении у Великобритании четыре таких подлодки.

Кроме того, как пишет издание, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину британским спецслужбам стало известно, что для подводной разведки Москва могла использовать и суперъяхты, принадлежащие российским миллиардерам. Об этом The Sunday Times рассказали три высокопоставленных военных источника. Конструкция некоторых яхт позволяет скрытно разместить и извлечь глубоководное разведывательное и водолазное оборудование.

В 2018 году, по словам одного из собеседников издания, британский десантный корабль HMS Albion преждевременно покинул порт в Лимассоле (Кипр) именно после того, как к нему подошла суперъяхта одного из российских миллиардеров. Экипаж заподозрил, что яхта подошла близко к кораблю для наблюдения. Кто именно был собственником яхты, не уточняется.

В расследовании The Sunday Times есть и данные о российских подводных беспилотниках. Их активность также начали отмечать еще до начала полномасштабной войны в Украине. Несколько таких подводных дронов обнаружили рядом с критически важными для Лондона коммуникационными кабелями на морском дне в 2020 году. Беспилотники преодолели значительное расстояние, чтобы добраться до кабелей, — поблизости не обнаружили ни кораблей, ни подводных лодок.

В Минобороны Великобритании считают, что целью беспилотников «без сомнений» было повреждение подводных коммуникаций. Доказательств, что вывести их из строя тогда удалось, однако, нет.