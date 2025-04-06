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На Украине спрогнозировали сроки завершения конфликта с Россией 1 1646

В мире
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
На Украине спрогнозировали сроки завершения конфликта с Россией

Тимошенко: Конфликт на Украине закончится до конца мая

Конфликт на Украине закончится до конца мая, считает депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко. Видеозапись фрагмента ее выступления публикует «Страна.ua» в Telegram.

«Затем начнется перезагрузка власти», — добавила она, сославшись на «международные планы».

В начале месяца Тимошенко встретилась с американским евангельским пастором и духовным советником американского президента Дональда Трампа Марком Бернсом. Они обсудили видение справедливого мира для Украины, а также компромиссы, к которым может быть готово украинское общество.

При этом не исключено, что американская сторона видит Тимошенко как одного из кандидатов на пост главы Украины. Об этом свидетельствуют проведенные ранее тайные переговоры американских чиновников с чиновницей, а также с командой экс-главы страны Петром Порошенко.

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#война рф и украины
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Дадада...эта жаба с косой. Кандидат.🤡 Укры с неё рыгают в унитаз о мысли.

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