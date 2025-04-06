Baltijas balss logotype

Страны ЕС выступят против пошлин Трампа 2 869

В мире
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Страны ЕС выступят против пошлин Трампа

ЕС в ближайшие дни одобрит первый пакет контрмер на пошлины Трампа

Европейский союз (ЕС) в ближайшие дни одобрит первый пакет контрмер на пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что ограничения на импорт американских товаров будут введены на сумму до 28 миллиардов долларов. Вероятной датой первых голосований по этим контрмерам называют 9 апреля. Также сообщается, что они скорее всего будут приняты и введены с 15 апреля. Издание отмечает, что в ответные тарифы ЕС войдет «все — от зубной нити до бриллиантов». В перечень товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины, войдут древесина, мясо, зерновые культуры, вино, одежда и туалетная бумага.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский союз готовится принять экстренные меры, так как из-за повышенных пошлин США его может накрыть волной дешевых товаров из Азии. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Любопытные доводы о том, что трампушка идиот и скатывает всё в мировую депрессию высказал любарский на канале "кофе с любарским" в стриме "The countdown to financial meltdown. Обратный отсчет до финансового краха." Послушайте. Есть о чём подумать.🙄

    0
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    на ютубе, естественно.

    0
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 276
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 759
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 21
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 75
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 68
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 67
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 21
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео