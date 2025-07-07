Baltijas balss logotype

На игле: Латвию захлестывает молодежная наркомания — а лечить хотят неоднозначным методом

Наша Латвия
Дата публикации: 07.07.2025
Латвийский Минздрав готовит замену героину.

Латвийский Минздрав готовит замену героину.

ФОТО: dreamstime

Не сталкивались ли вы в последнее время со странным поведением своих детей или внуков?

Отсутствующий взгляд, стремление к уединению, резкие скачки настроения, потеря прежних друзей и появление нового круга общения — совокупность этих признаков вполне может служить индикатором того, что не все в порядке.

Разумеется, сразу же обыскивать ваше чадо или заставлять его показать вены, это лишнее. Но все же насторожиться не мешало бы…

Кайф молодеет

Детская клиническая университетская больница распространила статистику 2024 года, по которой "прирастает количество тех несовершеннолетних, которые поступают… с психическими и поведенческими нарушениями в силу использования психоактивных веществ, которые нанесли серьезные последствия здоровью".

В прошлом году в стационар доставили 181 юного пользователя (в 2023–м — 146), 43 раза их пришлось оставить на больничной койке (годом раньше — 17).

Соответственно помощь при алкогольном опьянении оказывалась 228 раз (в 2023 году — 273), 11 раз пациенты попадали в стационар (годом ранее — 18).

Если раньше определенным фактором воздействия было "поставить на учет", то последние годы это уже никого не волнует.

"Большая часть несовершеннолетних, попадавших в поле зрения врачей под влиянием вызывающих зависимость веществ… после получения неотложной помощи выписывались из стационара и, возможно, не получали дальнейшей необходимой помощи или даже пропадали из круга зрения оказывающих помощь".

А ведь употребление наркотиков может оказаться смертельным. К примеру, в 2023 году в стране из 12 летальных случаев 4 приходилось на несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) констатирует, что в стране в течение года идентифицируется порядка трехсот молодых наркоманов. Для этого печального явления характерна стабильность: если в 2013 году в Латвии было зафиксировано 267 наркоманов 15–17 лет, то спустя десятилетие — 262. Хорошо, что хотя бы уменьшилось число тех, кому от 10 до 14 лет — с 99 до 70. Да уж, третьеклассники–наркоманы это явно не то, к чему собирались прийти в ходе "поющей революции"…

Каждый шестой — хотя бы пробовал

В 2024 году Европейский школьный опрос по Латвии установил, что среди 3142 учеников основной школы в возрасте 15–16 лет хотя бы раз в жизни наркотики употребили 17%. Самым распространенным психоактивным веществом является марихуана — хотя бы раз ее пробовали 16%, а в течение последнего месяца — 4,4%.

По сравнению с прочими государствами ЕС, в нашей республике выше доля тех, кто пробовал "травку" 3 и более раз — соответственно 9,3% и 6,9%.

Среди прочих нелегальных наркотиков, получивших распространение у местной школоты, выделяются ЛСД и другие галлюциногены (3,1%), кокаин (2,5%), экстази (2,8%), амфетамин (2,4%). Есть и такое понятие, как "новые психоактивные вещества" — их употребляет 2,9%. Здесь есть такой хитрый юридическо–технический нюанс: всякий раз эти "соли" для курения или вдыхания получают новую сложную химическую формулу, отличающуюся на пару атомов от предыдущей, уже попавшей на радары правоохранителей. И на этом основании они могут какое–то время не считаться запрещенными — ибо их попросту нет в списке…

Жизнь под синдромом

Документ, подписанный лично министром здоровья Хосамом Абу Мери ("Новое Единство"), обозначает проблему сотен молодых людей в нашей стране: "Синдром зависимости есть нарушения употребляющего вещества, которые затрагивают деятельность мозга и меняют поведение, вызывая неспособность контролировать поведение…" Подобные состояния не только влияют на здоровье пациента, но и на его близких и общество в целом.

Но вот в лечебной отрасли — все запущено: "Наркологические амбулаторные услуги как несовершеннолетние, так и взрослые в Латвии могут получить при обращении к наркологу по собственной инициативе без направления семейного врача или специалиста. Однако нет единого пути, как попасть к этим услугам несовершеннолетним пациентам. А также на данный момент недоступен достаточный мультидисциплинарный спектр амбулаторных услуг".

Единственным стационарным учреждением в стране, где осуществляется мотивационная программа для несовершеннолетних, является государственное SIA "Гинтермуйжа" (Елгава). Одновременно могут лечиться… 5–6 человек. Это, по данным Минздрава, способствует осознанию себя, позволяет совершенствовать социальные навыки, дает понимание здорового образа жизни — и необходимости отвечать за свои поступки. Всего за год этот цикл прошли 57 человек.

Чтобы вылечить одного–единственного юного наркомана, им должны заниматься: координатор программы, психолог, функциональные специалисты (арт–терапевт, физиотерпевт, эрготерапевт), инструктор по спорту, специалисты по профилактике зависимостей, менторы (круглосуточный персонал, помогающий и надзирающий по жизни) медсестра и сестра–хозяйка, педагоги. Стало быть, где–то полтора десятка квалифицированных специалистов — в течение двух месяцев.

Но и после больницы бросать молодых людей на произвол судьбы нельзя: "Должна быть доступной преемственная программа социальной реабилитации в соответствии с нуждами несовершеннолетнего, в том числе… возможность изменить среду обитания, обеспечив соответствующие образовательные услуги и решение социальных проблем, одновременно обеспечивая и другие услуги, чтобы минимизировать риски возвращения к употреблению вызывающих зависимость веществ".

Волшебное средство — бупренорфин

Ну а далее министр здоровья черным по белому пишет, что для несовершеннолетнего пациента, злоупотребляющего опиоидами (например, героином) очень могло бы посодействовать вещество бупренорфин. Однако таковой "в данный момент не оплачивается государством, не образована система для использования этого лекарства".

В настоящее время его можно получить у нас в виде таблеток краткосрочного действия. "Планируется ввести на рынок Латвии также лекарственные формы длительного действия".

В качестве лечения опиоидной наркомании бупренорфин получил наибольшее распространение во Франции, где он применяется с 1996 года. В 2002 году одобрен американским регулятором FDA для заместительной терапии героиновой наркомании в США. Терапия бупренорфином получает все большее распространение в разных странах — средство пользуют сублингвально, т. е. рассасывают под языком…

Однако как и ряд других опиоидов, бупренорфин может вызывать эйфорию. В ряде стран бупренорфином злоупотребляют, используя различные пути его введения (сублингвальный прием, интраназальный и инъекционный); в этих странах препарат приобрел популярность как заменитель героина или как основной наркотик.

Большой процент лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в некоторых районах Франции, Ирландии, Шотландии, Индии, Непала, Бангладеш, Пакистана и Новой Зеландии сообщил о злоупотреблении бупренорфином путем инъекций и в сочетании с бензодиазепинами. И в этом смысле словосочетание "ввести на рынок Латвии" — выглядит крайне двусмысленно.

#минздрав #наркотики #наркоманы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    Почему убрали мой коммент про доставку в Латвию специальных ложечек для вдыхания кокаина?

    3
    1
  • П
    Процион
    7-го июля

    Мой комментарий с параллельной ветки. Если наркоманов не могут вылечить, надо дать им информацию — учебник, рецептурный справочник, инструкцию по применению используемых веществ — чтобы они могли улететь и не помереть. Смертность в Латвии превышает среднюю по Европе в 5,3 раза. Нужно провести этот показатель хотя бы к цивилизованноиу уровню.

    2
    2
  • A
    Aleks
    7-го июля

    Уничтожение нации происходит тихо и спокойно уже 35 лет в духе иезуитов Ватикана и не надо ни войн и катастроф. Ещё лет 20 и территорию заберут совершенно без шума и пыли,без всяких сдач в аренду Израилю😀,совершенно бесплатно... И будет ли тут латышский язык -большой вопрос ...

    9
    4
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    Абу рулит !!!! наркоту наркотой лечить - это мощно !!! по эфективности не уступает лечению поноса молоком с солеными огурцами !!!

    47
    3
Читать все комментарии

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 12
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 18
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 58
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 53
Видео