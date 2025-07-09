В Огре власть запретила жителям себя критиковать...

В среду на заседании думы Огрского края депутаты правящей коалиции приняли внутренние правила, ограничивающие деятельность советов жителей, в том числе с требованием не критиковать решения думы.

Против внутренних правил под названием «Рекомендации по обеспечению деятельности советов жителей самоуправления Огрского края» выступили депутаты оппозиции, призывая не принимать их.

Категорическое несогласие с этими правилами выразили и представители совета жителей волости Тинужи, однако их мнение не было учтено. Заместитель исполнительного директора самоуправления Дана Барбеле признала, что эти правила не были обсуждены с представителями советов жителей, и их мнение не выяснялось.

Как ранее сообщали агентству LETA представители советов жителей различных городов и волостей Огрского края, данный документ вызвал у них неприятное удивление. Несмотря на слово «рекомендации» в названии, документ на четырёх страницах фактически представляет собой инструмент контроля, ограничивающий критику и выражение публичного мнения. Например, предусмотрено, что следует воздерживаться от сомнений в отношении решений самоуправления. Согласно правилам, публичное выражение недовольства может трактоваться как «создание необоснованного напряжения в обществе».

В случае несоблюдения рекомендаций будет начата процедура оценки нарушения этики, причём без возможности обжалования. Более того, правила дают думе право по своему усмотрению обнародовать результаты такой процедуры. Это означает, что по отношению к любому члену совета жителей может быть опубликована информация о его «нарушениях» через официальные каналы самоуправления или лояльные краевые СМИ, отмечают члены советов.

Кроме того, самоуправление определило рекомендации по обеспечению деятельности советов жителей как внутренние правила, а не как обязательные нормативные акты, для которых требуется общественное обсуждение и согласование с Министерством охраны среды и регионального развития.

Члены советов жителей напоминают, что они не являются должностными лицами, а работают на добровольных началах в своё свободное время.

«Как кто-то может указывать нам, как себя вести и как выражаться? У нас же не будет отдельного аккаунта как у члена совета. Так когда и что мы вообще можем говорить, чтобы это не было расценено как недопустимое поведение?» — спрашивают они.

Они подчёркивают, что знакомы с функциями советов жителей, установленными в законе о самоуправлениях, и понимают, в чём заключается их компетенция. Закон предусматривает, что дума издаёт положение совета — обязательный нормативный акт, в котором устанавливаются условия его создания и деятельности, включая организацию работы и порядок рассмотрения обращений советов жителями.

Они уверены, что никто не вступал в совет своей волости или города для того, чтобы вредить самоуправлению, а наоборот — чтобы участвовать в улучшении жизни.

Внутренние правила заявляют, что их цель — внедрение высоких стандартов этического поведения для членов советов, содействие их законной и добросовестной работе в интересах местного сообщества, тем самым укрепляя уважение и доверие общества к советам жителей.

Согласно правилам, член совета несёт моральную ответственность за свои действия, в том числе за высказывания, вопросы, дебаты, голосования и объяснение мотивов голосования. Отстаивая свою позицию, он должен опираться на проверенную информацию и объективные факты, честную интерпретацию и аргументацию, соблюдать равенство перед законом и интересы местного сообщества. Он должен быть самокритичен, признавать ошибки, стремиться их исправить и извиняться за неэтичное поведение, если оно имело место.