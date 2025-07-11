Baltijas balss logotype

Дата публикации: 11.07.2025
Новая угроза: уровень воды в реках Латвии снова пошел вверх
В реках восточной части Латвии продолжается подъем уровня воды, ожидается еще более обширное затопление пойм и низин, свидетельствует данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

В минувшие сутки прошли интенсивные дожди на обширных территориях, уровень воды под влиянием осадков повысился, в некоторых реках бассейнов Даугавы и Гауи - очень быстро.

Действует желтое предупреждение о высоком уровне воды.

За минувшие сутки уровень воды в Даугаве от Пиедруи до Екабпилса повысился на 1-19 см, а на других участках Даугавы в основном колебался.

В реках бассейна Даугавы уровень воды в основном повышался на 1-40 см в сутки, быстрее уровень воды повышался на участке Дубны от Вишки до Сили - на 52-88 см, в Оше возле Кулениеки - на 111 см, а также в Айвиексте у Айвиекстской ГЭС - на 70 см в сутки.

В Гауе от Велены до Сигулды уровень воды повысился на 8-32 см, а в низовьях уровень воды понизился. В Амате у Мелтури, в Вецпалсе у Вилкземниеки, в Тирзе у Леясциемса и в Вайдаве у Апе уровень воды в настоящее время повышается на 25-68 см в сутки.

Уровень воды в реках Салацкого бассейна в основном повышается на 1-4 см, в некоторых местах - колеблется.

Уровень воды в реках Лиелупского бассейна до сих пор в основном колебался или немного понижался, а в Мемеле у Табокине, Мусе у Устукяй и в Виесите у Судрабкалнса уровень воды повысился на 3-14 см. Сильные осадки выпали и в Литве в верховьях речных бассейнов, поэтому в трансграничных реках ожидается повышение уровня воды.

В реках Курземе уровень воды в основном колебался или понижался, но в Венте возле Кулдиги, в Рое у Роюпе и Барте возле Дукупьи уровень воды повысился на 2-7 см.

По информации ЛЦСГМ, сегодня утром температура воды в Даугаве составляла 15-21 °C, в реках Латгале - 15-20 °C, в реках Видземе - 14-18 °C, в реках Земгале - 15-20 °C, в реках Курземе - 14-19 °C, а в озерах и водохранилищах - 15-20 °C. На отдельных реках и участках рек вода прохладнее. На побережье Балтийского моря температура воды достигает 17-18 °C, а на побережье Рижского залива - 12-18 °C.

Сегодня и ночью ожидаются осадки на обширных территориях, продолжится усиленный сток рек. Продолжающийся подъем уровня воды во многих местах приведет к более обширному затоплению пойм и низин. Наиболее значительный подъем уровня воды продолжится в реках на востоке страны.

Ожидаются и более сильные порывы ветра, которые в низинах рек, впадающих в залив, приведут к более резким колебаниям уровня воды.

С мая было много проливных дождей, уровень воды в реках восточной части Латвии сохраняется повышенным уже несколько месяцев, период маловодья в этих реках не наступил. Затоплены поймы рек и низины.

(1)
  • П
    Процион
    11-го июля

    Хороший повод повысить населению плату за воду. Впрочем, если пойдет вниз — тоже нужно плату повысить.

    7
    3

