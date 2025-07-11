Baltijas balss logotype

«Страшно даже подумать, что будет дальше»: люди делятся пережитым ночью 3 3382

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
Вчера метеорологи предупреждали о крайне неблагоприятных погодных условиях в ночь на 11 июля. Вечером в четверг впервые в Латвии была использована система оповещения сотовой связи для информирования части населения о предстоящих ночных ливнях, пишет nra.lv.

Около полуночи на своей странице в Facebook ведущий прогноза погоды TV3 Мартиньш Бергштейнс сообщил: "Сейчас уже во многих местах Видземе и Латгалии молнии и интенсивные ливни. По территории Аугшдаугавского края грозы проходят уже несколько раз, местами принося особенно большое количество осадков (по поводу чего и было выпущено предупреждение)".

В комментариях в соцсетях люди делятся, как пережили эту ночь:

Ласма: В Алуксне с утра туманно. Гром слышен уже вдалеке. Всё в воде, страшно даже подумать, что будет дальше.

Марта: Сегодня утром вышла и увидела, что у дома повалены деревья — немного удивилась, потому что спала очень крепко.

Крисс: В Курземе ничего не чувствуется.

Марцис: На Видземском шоссе в районе Бэрзкрогса был очень сильный дождь и «дискотека» из молний. В Смилтене всё спокойно.

Иева: В Екабпилсе как на дискотеке. Мощная гроза, дождь и ветер.

Майя: В волости Рудзаты Ливанского края с 22:00 дождь, гроза. Примерно в 23:30 всё усилилось. Ливни были очень сильными, трижды шёл град. Гроза кружила всё время — как только казалось, что стихает, всё начиналось заново. Сейчас чуть утихло — молнии только вспыхивают вдали.

Сабине: В Валмиере от грома дрожали полы — всё время. У фотографа, наверное, была работа — вспышки такие яркие, будто молния прямо в комнате. Ливень лил весь день, теперь стих.

Санта: Это было что-то... Гром проходил 4 раза. Молнии были такие, что в комнате было светлее, чем темно. Это сопровождалось очень сильным дождём и ветром.

"Около 23:00 в нескольких километрах от Краславы наблюдался крупный град. В других частях Аугшдаугавского края также поступили сообщения о сильных ливнях, хотя метеостанции их не зафиксировали напрямую," — добавил ведущий погоды TV3 Мартиньш Бергштейнс.

Тем временем, по прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), сегодня снова ожидаются экстремально сильные ливни. Объявлено оранжевое предупреждение.

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го июля

    частях Аугшдаугавского края -- Наименование - Латгалия заменили Аугшдаугавским кранм? А что сами латгальцы теперь будут называться аугшдаугавцами?

    6
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го июля

    Всё по Фэн-шую ,нормальное балтийское лета плюс пятнадцать и постоянно дождь , о вы чего хотели как в Испании плюс пятьдесят.

    16
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    11-го июля

    Лето "радует" (

    24
    6
