Купить билет, если ты турист. Эту опцию планировали мартышки? Скорее бараны

Для рижан, возможно, этот вопрос не актуален, но если ты иностранец, то в столице у тебя могут возникнуть реальные трудности с приобретением билета на общественный транспорт. Особенно если автоматы не работают.
Эту тему в соцсети "Х" затронула Лаура, которая пишет: "Привет Рижской думе, Rīgas satiksme и Этнографическому музею! Туристы не могут купить билеты у водителя, на остановке или в музее! Вот этот господин искал, где ему купить билет после посещения Этнографического музея. Пошел по мосту на Юглу".
Решением проблемы могло бы стать использование в качестве платежного средства банковских карт или инструментов вроде Google Pay / Apple Pay, но увы...
Об этом написали и комментаторы:
-
Rīgas satiksme годами не в состоянии обеспечить, чтобы туристы могли приобрести билеты в мобильном приложении Rīgas satiksme. Там билеты можно приобрести только при наличии зарегистрированного в Латвии номера телефона, а у туристов его, конечно, нет. Интересно, во сколько миллионов обошелся брак.
-
На Кипсале то же самое с туристами из кемпингов. В 57-м автобусе все же тоже нужна такая опция, пусть и за повышенную оплату. Теперь они вынуждены вызывать Bolt или идти пешком 25 минут.
-
Решение для расчетов в транспорте Rīgas satiksme (Mobilly) для туристов непонятно и неудобно. До сих пор надеюсь, что вскоре появится возможность рассчитаться в транспорте банковской картой (в Румынии ДАЖЕ в малых городах это получилось, значит, это никакая не чудо-технология!).
-
За последние три дня дважды парочки иностранцев на остановке и в общественном транспорте спрашивали, где купить билеты. Глазеют на эти огромные автоматы Rīgas satiksme, которые место занимают, не работают, но стоили миллионы... Бред.
-
Мы в Финляндии около судового терминала покупали такие билеты, ничего сложного, процесс быстрый. В Риге даже для местных билет купить - морока, где уж там туристам.
-
Покупку билетов в рижском общественном транспорте планировали мартышки.
Оставить комментарий(2)