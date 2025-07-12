Купить билет, если ты турист. Эту опцию планировали мартышки? Скорее бараны

Для рижан, возможно, этот вопрос не актуален, но если ты иностранец, то в столице у тебя могут возникнуть реальные трудности с приобретением билета на общественный транспорт. Особенно если автоматы не работают.

Эту тему в соцсети "Х" затронула Лаура, которая пишет: "Привет Рижской думе, Rīgas satiksme и Этнографическому музею! Туристы не могут купить билеты у водителя, на остановке или в музее! Вот этот господин искал, где ему купить билет после посещения Этнографического музея. Пошел по мосту на Юглу".

Решением проблемы могло бы стать использование в качестве платежного средства банковских карт или инструментов вроде Google Pay / Apple Pay, но увы...

Об этом написали и комментаторы: