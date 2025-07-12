Baltijas balss logotype

Пенсии с 2026 будут пересчитываться автоматически, но у нас так просто не бывает 1 1516

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2025
mixnews.lv
Пенсии с 2026 будут пересчитываться автоматически, но у нас так просто не бывает

Согласно проекту правил Министерства благосостояния, с 2026 года пенсии будут пересчитываться автоматически, однако для части социальных взносов перерасчет придется выполнять повторно. Что это означает на практике?

Чтобы Государственное агентство социального страхования (VSAA) смогло провести автоматизированный перерасчет пенсии, этот процесс должен быть завершен до 20-го числа предыдущего месяца, при этом учитываются фактически зарегистрированные на дату перерасчета социальные взносы, а также рассчитанные взносы на пенсии по инвалидности.

На указанную дату будут учтены взносы за период, заканчивающийся двумя месяцами ранее даты перерасчета, а для самозанятых лиц, уплачивающих взносы раз в квартал — за квартал, предшествующий кварталу автоматического перерасчета.

Поскольку при пересчете пенсий не учитываются все социальные взносы, относящиеся к соответствующему периоду, необходимо будет выполнить повторный перерасчет с учетом дополнительно зарегистрированных на тот момент недостающих взносов работающих пенсионеров.

Чтобы автоматический перерасчет проводился ежегодно 1 апреля или в первый день выбранного месяца, VSAA завершает автоматизированный процесс до 20-го числа календарного месяца, предшествующего месяцу пересчета. При этом учитываются взносы, которые были уплачены или подлежали уплате к моменту проведения автоматического пересчета. Если после этого будут уплачены дополнительные взносы за период до пересчета, пенсия будет пересчитана повторно.

По данным VSAA, в декабре 2024 года в Латвии насчитывалось 436 900 получателей пенсии по возрасту, из них 16% продолжали работать. Также было 5 000 получателей пенсии по инвалидности I группы, из которых работали 16,8%, и 34 000 получателей пенсии по инвалидности II группы, из которых работали 35,6%.

Как сообщалось ранее, работающие пенсионеры до 31 января следующего года могут выбрать другой месяц для пересчета пенсии, информирует VSAA.

В этом случае, начиная с 1 апреля следующего года и в последующие годы, пенсия будет автоматически пересчитываться с первого числа выбранного месяца. Такой порядок предусмотрен поправками к закону «О государственных пенсиях».

VSAA поясняет, что смена месяца автоматического пересчета может быть выгодной, если человек хочет, чтобы перерасчет происходил после дня рождения — это может повлиять на размер пенсии, так как учитывается коэффициент «G», зависящий от количества полных лет.

Также важно сменить месяц перерасчета, если на 1 апреля 2026 года с момента последнего пересчета еще не пройдет 12 месяцев, а человек захочет произвести перерасчет до 1 апреля 2027 года.

Например, если заявление будет подано 16 июня 2025 года с просьбой пересчитать пенсию с 1 июля 2025 года, VSAA произведет перерасчет с этой даты. Но так как к 1 апреля 2026 года с момента предыдущего пересчета не пройдет 12 месяцев, автоматического пересчета в этот день не будет — следующий автоматический перерасчет произойдёт только 1 апреля 2027 года.

Если человек хочет, чтобы в дальнейшем перерасчет всегда происходил, например, с 1 июля, необходимо до 31 января 2026 года подать в VSAA заявление с указанием выбранного месяца пересчета пенсии. Первый автоматический перерасчет в таком случае произойдет 1 апреля 2026 года и далее — ежегодно.

Читайте нас также:
#пенсии
0
1
2
3
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го июля

    Налоговая дает работодателю отсрочку по уплате соцналога, а за работника оказывается не заплачен соцналог и пенсия или пособие ему не начисляется. Каким образом работник может повлиять на работодателя и заставить заплатить налоги? С автоматом к нему прийти, или просто морду набить? Я считаю, если налоговая- государство дает отсрочку, то, как минимум справедливо, что налоги должны считаться уплаченными, ведь от работника они удержаны.

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 853
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 803
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1001
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 2
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 6
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 24
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 33
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 2
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 6
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео