Пенсии с 2026 будут пересчитываться автоматически, но у нас так просто не бывает

Согласно проекту правил Министерства благосостояния, с 2026 года пенсии будут пересчитываться автоматически, однако для части социальных взносов перерасчет придется выполнять повторно. Что это означает на практике?

Чтобы Государственное агентство социального страхования (VSAA) смогло провести автоматизированный перерасчет пенсии, этот процесс должен быть завершен до 20-го числа предыдущего месяца, при этом учитываются фактически зарегистрированные на дату перерасчета социальные взносы, а также рассчитанные взносы на пенсии по инвалидности.

На указанную дату будут учтены взносы за период, заканчивающийся двумя месяцами ранее даты перерасчета, а для самозанятых лиц, уплачивающих взносы раз в квартал — за квартал, предшествующий кварталу автоматического перерасчета.

Поскольку при пересчете пенсий не учитываются все социальные взносы, относящиеся к соответствующему периоду, необходимо будет выполнить повторный перерасчет с учетом дополнительно зарегистрированных на тот момент недостающих взносов работающих пенсионеров.

Чтобы автоматический перерасчет проводился ежегодно 1 апреля или в первый день выбранного месяца, VSAA завершает автоматизированный процесс до 20-го числа календарного месяца, предшествующего месяцу пересчета. При этом учитываются взносы, которые были уплачены или подлежали уплате к моменту проведения автоматического пересчета. Если после этого будут уплачены дополнительные взносы за период до пересчета, пенсия будет пересчитана повторно.

По данным VSAA, в декабре 2024 года в Латвии насчитывалось 436 900 получателей пенсии по возрасту, из них 16% продолжали работать. Также было 5 000 получателей пенсии по инвалидности I группы, из которых работали 16,8%, и 34 000 получателей пенсии по инвалидности II группы, из которых работали 35,6%.

Как сообщалось ранее, работающие пенсионеры до 31 января следующего года могут выбрать другой месяц для пересчета пенсии, информирует VSAA.

В этом случае, начиная с 1 апреля следующего года и в последующие годы, пенсия будет автоматически пересчитываться с первого числа выбранного месяца. Такой порядок предусмотрен поправками к закону «О государственных пенсиях».

VSAA поясняет, что смена месяца автоматического пересчета может быть выгодной, если человек хочет, чтобы перерасчет происходил после дня рождения — это может повлиять на размер пенсии, так как учитывается коэффициент «G», зависящий от количества полных лет.

Также важно сменить месяц перерасчета, если на 1 апреля 2026 года с момента последнего пересчета еще не пройдет 12 месяцев, а человек захочет произвести перерасчет до 1 апреля 2027 года.

Например, если заявление будет подано 16 июня 2025 года с просьбой пересчитать пенсию с 1 июля 2025 года, VSAA произведет перерасчет с этой даты. Но так как к 1 апреля 2026 года с момента предыдущего пересчета не пройдет 12 месяцев, автоматического пересчета в этот день не будет — следующий автоматический перерасчет произойдёт только 1 апреля 2027 года.

Если человек хочет, чтобы в дальнейшем перерасчет всегда происходил, например, с 1 июля, необходимо до 31 января 2026 года подать в VSAA заявление с указанием выбранного месяца пересчета пенсии. Первый автоматический перерасчет в таком случае произойдет 1 апреля 2026 года и далее — ежегодно.