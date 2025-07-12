Baltijas balss logotype

Дата публикации: 12.07.2025
LETA
Посчитают и оставят? Начинается экспедиция по подсчету мусора на морском побережье

Сегодня у мола в Айнажи в рамках кампании "Мое море" начинается ежегодная "Зеленая экспедиция" вдоль побережья, во время которой будет вестись подсчет загрязняющих море отходов, сообщили в Фонде образования в области окружающей среды.

В этом году экспедиция на латвийском побережье пройдет уже в 14-й раз. С 12 июля по 12 августа ее участники преодолеют около 500 километров вдоль побережья Латвии от эстонской до литовской границы.

К экспедиции может присоединиться любой желающий, чтобы вместе с ее командой поучаствовать в сборе данных о загрязняющем море мусоре, узнать больше о природном разнообразии прибрежной зоны и принять участие в различных мероприятиях кампании.

В рамках кампании "Мое море" с 2012 года ведется мониторинг загрязняющих морскую среду отходов более чем в 40 местах на побережье Латвии. Результаты мониторинга за 2024 год показали, что в среднем на каждые 100 метров пляжа приходится 334 единицы мусора, при этом в каждой исследуемой зоне встречается в среднем 36 различных видов отходов. Эти данные свидетельствуют о том, что Латвии еще предстоит многое сделать, чтобы достичь хорошего экологического состояния морской среды с точки зрения загрязнения отходами, так как, согласно целям ЕС, на каждые 100 метров пляжа должно приходиться не более 20 единиц мусора.

Из всего объема отходов на побережье 75,9% составляют различные пластиковые изделия и полимерные материалы. Далее следуют бумага и картон (8,4%), металлы (4,8%). Меньшую долю составляют стекло и керамика, пищевые отходы, резина, текстиль и одежда, древесина и химические вещества.

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    13-го июля

    не подсчитывать мусор ,а убирать не пробовали ???

    2
    0

Видео