Baltijas balss logotype

РФ может захватывать одну страну за другой: директор Шведского агентства психологической обороны 5 704

Наша Латвия
Дата публикации: 12.07.2025
LETA
РФ может захватывать одну страну за другой: директор Шведского агентства психологической обороны

Латвии необходимо максимально информировать общественность о намерениях России и ее методах, заявил директор Шведского агентства психологической обороны Магнус Йорт.

Эксперт подчеркнул, что идет борьба за сохранение и защиту демократии и недопущение вмешательства авторитарных государств в чужие дела. «Мы просто хотим жить в мире, создавать благополучие для наших людей — это наша общая цель в ЕС и НАТО, для этого нам нужно больше работать вместе», — пояснил Йорт LETA в ходе конференции NATO «Stratcom dialogue».

Агентство является частью Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) в Риге, оно также представлено в Европейской службе внешних дел, где работают два специалиста агентства, а еще один работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Организация также поддерживает многочисленные прямые двусторонние контакты с рядом стран. Она активно поддерживает Украину, помогая украинцам в сфере информации и одновременно многому обучаясь у Украины. Агентство также участвовало в миссии ЕС в Молдове.

Директор Шведского агентства психологической защиты рекомендует Латвии максимально информировать общественность о намерениях России и ее методах.

Йортс считает, что конечной целью Кремля является восстановление империи России или Советского Союза. «Поэтому им необходимо разрушить наши демократии, чтобы добиться фактического краха как ЕС, так и НАТО. Они могут сделать это, захватывая одну страну за другой», — рассуждает эксперт, подчеркивая, что Россия не планирует останавливаться на Украине.

«Латвия, как и любая другая страна, должна продолжать строить стабильную и прозрачную демократию, укреплять доверие к институтам, бороться с коррупцией, формировать инклюзивное общество, стараясь вовлечь даже тех людей, которые не хотят, чтобы их вовлекали, — дать им почувствовать, что Латвия — их страна», — сказал Йорт.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать решительно поддерживать Украину, заботиться о своей обороне, а также оказывать твердую поддержку ЕС и НАТО, демонстрируя единство. «Это то, что мы должны показать и России – что мы вместе и никогда не разделимся», – заявил эксперт, подчеркнув, что это послание необходимо донести и до своих граждан. Необходимо продолжать развивать свою страну, постоянно защищая демократию и не переставая думать о свободе прессы и слова.

«Мы не должны переставать думать о том, как интегрировать в общество группы, которые чувствуют себя отверженными».

Читайте нас также:
#нато #гражданская оборона #психология
3
1
1
1
0
9

Оставить комментарий

(5)
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Только уничтожение уничтожение помойных тварей россии принесёт мир в мире.

    2
    27
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    13-го июля

    Пока что такие особи как ты дохнут. И это правильно. Не от России и Китая я не слышал призывово уничтожить другую национальность. Но от таких дебилов как ты постоянно.

    1
    0
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Выродки и нелюди россии не могут победить Украину. И никогда не победят.

    2
    27
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го июля

    разрушить наши демократии, -- Какие демократии, Магнус ты о чём? Ты сначала подумай и только потом рот свой открывай!

    27
    2
  • К
    Кайзер
    12-го июля

    Зачем России захватывать Швецию ? В России своих мусульман до хрена и даже больше.

    36
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 853
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 803
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1001
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 2
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 6
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 25
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 34
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 2
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 6
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео