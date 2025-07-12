РФ может захватывать одну страну за другой: директор Шведского агентства психологической обороны

Эксперт подчеркнул, что идет борьба за сохранение и защиту демократии и недопущение вмешательства авторитарных государств в чужие дела. «Мы просто хотим жить в мире, создавать благополучие для наших людей — это наша общая цель в ЕС и НАТО, для этого нам нужно больше работать вместе», — пояснил Йорт LETA в ходе конференции NATO «Stratcom dialogue».

Агентство является частью Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom) в Риге, оно также представлено в Европейской службе внешних дел, где работают два специалиста агентства, а еще один работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Организация также поддерживает многочисленные прямые двусторонние контакты с рядом стран. Она активно поддерживает Украину, помогая украинцам в сфере информации и одновременно многому обучаясь у Украины. Агентство также участвовало в миссии ЕС в Молдове.

Директор Шведского агентства психологической защиты рекомендует Латвии максимально информировать общественность о намерениях России и ее методах.

Йортс считает, что конечной целью Кремля является восстановление империи России или Советского Союза. «Поэтому им необходимо разрушить наши демократии, чтобы добиться фактического краха как ЕС, так и НАТО. Они могут сделать это, захватывая одну страну за другой», — рассуждает эксперт, подчеркивая, что Россия не планирует останавливаться на Украине.

«Латвия, как и любая другая страна, должна продолжать строить стабильную и прозрачную демократию, укреплять доверие к институтам, бороться с коррупцией, формировать инклюзивное общество, стараясь вовлечь даже тех людей, которые не хотят, чтобы их вовлекали, — дать им почувствовать, что Латвия — их страна», — сказал Йорт.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать решительно поддерживать Украину, заботиться о своей обороне, а также оказывать твердую поддержку ЕС и НАТО, демонстрируя единство. «Это то, что мы должны показать и России – что мы вместе и никогда не разделимся», – заявил эксперт, подчеркнув, что это послание необходимо донести и до своих граждан. Необходимо продолжать развивать свою страну, постоянно защищая демократию и не переставая думать о свободе прессы и слова.

«Мы не должны переставать думать о том, как интегрировать в общество группы, которые чувствуют себя отверженными».