В Латвии собирают подписи под инициативой возвращать налоги с расходов на домашних животных

Среди инициатив на платформе manabalss.lv обращает на себя внимание инициатива расширить список оправданных расходов, включив в него ветеринарные расходы людей, имеющих четвероногих питомцев.
Идею такого законодательного новшества его инициаторы поясняют так:
«Владельцы домашних животных в Латвии обязаны обеспечивать благополучие своих питомцев, включая своевременное лечение. Однако ветеринарные услуги зачастую значительно дороже, чем лечение людей! Но при этом они не субсидируются государством и не включены в список оправданных расходов в декларации по подоходному налогу с населения (IIN).
Поэтому мы призываем включить медицинские расходы на домашних животных в список оправданных расходов, которые можно внести в годовую декларацию о доходах, предоставив таким образом владельцам животных возможность получить частичный возврат подоходного налога до определенного лимита».
Для того чтобы это стало возможным, инициаторы предлагают внести в нормативные документы такие изменения:
-
Подготовить и подать в Сейм поправки к Закону «О подоходном налоге с населения», добавив к уже имеющимся пунктам новый – о возможности декларировать ветеринарные расходы как оправданные. Установить лимит суммы (например, 300 евро в год на одного налогоплательщика) и перечень допустимых услуг (лечение, вакцинация, профилактика, контроль хронических заболеваний).
-
Внести соответствующие изменения в Правила КМ, уточнив условия применения.
-
Внести соответствующие изменения в электронную систему Службы госдоходов (VID) – EDS, обеспечив возможность удобной загрузки счетов за ветеринарные услуги и их указание в декларации.
-
Разработать автоматические механизмы проверки, которые будут сверять регистрационные данные.
-
Проинформировать ветеринарные клиники об изменениях и обеспечить их возможность корректно оформлять счета с нужной информацией.
-
Сотрудничать с Сельскохозяйственным центром данных для создания упрощенной и прозрачной системы регистрации животных – там, где она еще не внедрена.
-
Провести соответствующую информационную кампанию среди жителей – главным образом, владельцев животных.
По мнению авторов инициативы, общество в целом от этого только выиграет. Во-первых, домашнее животное в подавляющем большинстве семей и особенно у одиноких людей воспринимается как полноценный член семьи, здоровье которого очень важно. К тому же здоровье животных – это вопрос и общественного здоровья: ведь больное и не леченое животное может представлять угрозу как для других животных, так и для людей!
Между тем ветеринарные услуги по нынешним временам – совсем не из дешевых: неотложная хирургия, уход за зубами, онкология, лечение аллергий, вакцинация и контроль хронических заболеваний – могут обойтись хозяину животного в сотни и даже в тысячи евро!
Причем расходы эти могут возникать внезапно, ставя владельца животного (которого, к слову, закон обязывает обеспечивать необходимую ветеринарную помощь) перед непростым выбором – или доставать как угодно необходимую сумму, или – если финансовое состояние не позволяет – с болью в сердце наблюдать, как страдает его четвероногий питомец...
Новые стимулы
И, наконец, еще одно достоинство, которое называют авторы инициативы: возможность вернуть часть официально зарегистрированных расходов станет для многих хозяев животных отличным стимулом требовать после оплаты услуги платежные документы – чеки, квитанции и т.д.
Что, в свою очередь, будет способствовать большей финансовой прозрачности в ветеринарной отрасли.
На момент написания материала под инициативой уже подписалось около 2 тысяч человек. Для подачи в Сейм необходимо не менее 10 тысяч подписей.
