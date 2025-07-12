В Латвии собирают подписи под инициативой возвращать налоги с расходов на домашних животных

Среди инициатив на платформе manabalss.lv обращает на себя внимание инициатива расширить список оправданных расходов, включив в него ветеринарные расходы людей, имеющих четвероногих питомцев.

Идею такого законодательного новшества его инициаторы поясняют так:

«Владельцы домашних животных в Латвии обязаны обеспечивать благополучие своих питомцев, включая своевременное лечение. Однако ветеринарные услуги зачастую значительно дороже, чем лечение людей! Но при этом они не субсидируются государством и не включены в список оправданных расходов в декларации по подоходному налогу с населения (IIN).

Поэтому мы призываем включить медицинские расходы на домашних животных в список оправданных расходов, которые можно внести в годовую декларацию о доходах, предоставив таким образом владельцам животных возможность получить частичный возврат подоходного налога до определенного лимита».

Для того чтобы это стало возможным, инициаторы предлагают внести в нормативные документы такие изменения:

Подготовить и подать в Сейм поправки к Закону «О подоходном налоге с населения», добавив к уже имеющимся пунктам новый – о возможности декларировать ветеринарные расходы как оправданные. Установить лимит суммы (например, 300 евро в год на одного налогоплательщика) и перечень допустимых услуг (лечение, вакцинация, профилактика, контроль хронических заболеваний). Внести соответствующие изменения в Правила КМ, уточнив условия применения. Внести соответствующие изменения в электронную систему Службы госдоходов (VID) – EDS, обеспечив возможность удобной загрузки счетов за ветеринарные услуги и их указание в декларации. Разработать автоматические механизмы проверки, которые будут сверять регистрационные данные. Проинформировать ветеринарные клиники об изменениях и обеспечить их возможность корректно оформлять счета с нужной информацией. Сотрудничать с Сельскохозяйственным центром данных для создания упрощенной и прозрачной системы регистрации животных – там, где она еще не внедрена. Провести соответствующую информационную кампанию среди жителей – главным образом, владельцев животных.

По мнению авторов инициативы, общество в целом от этого только выиграет. Во-первых, домашнее животное в подавляющем большинстве семей и особенно у одиноких людей воспринимается как полноценный член семьи, здоровье которого очень важно. К тому же здоровье животных – это вопрос и общественного здоровья: ведь больное и не леченое животное может представлять угрозу как для других животных, так и для людей!

Между тем ветеринарные услуги по нынешним временам – совсем не из дешевых: неотложная хирургия, уход за зубами, онкология, лечение аллергий, вакцинация и контроль хронических заболеваний – могут обойтись хозяину животного в сотни и даже в тысячи евро!

Причем расходы эти могут возникать внезапно, ставя владельца животного (которого, к слову, закон обязывает обеспечивать необходимую ветеринарную помощь) перед непростым выбором – или доставать как угодно необходимую сумму, или – если финансовое состояние не позволяет – с болью в сердце наблюдать, как страдает его четвероногий питомец...

Новые стимулы

И, наконец, еще одно достоинство, которое называют авторы инициативы: возможность вернуть часть официально зарегистрированных расходов станет для многих хозяев животных отличным стимулом требовать после оплаты услуги платежные документы – чеки, квитанции и т.д.

Что, в свою очередь, будет способствовать большей финансовой прозрачности в ветеринарной отрасли.

На момент написания материала под инициативой уже подписалось около 2 тысяч человек. Для подачи в Сейм необходимо не менее 10 тысяч подписей.