Новости латвийской медицины: о дежурных врачах и лекарствах в интернете

Правительство Латвии приняло важные для медицинской отрасли поправки: обеспечено финансирование для дежурных врачей в больницах во внерабочее время (когда семейные врачи не доступны).

Также лекарства без рецептов разрешено продавать через платформы в интернете. Приняты и другие новшества. Разберемся в первых двух, которые непосредственно отразятся на жизни пациентов.

На дежурных врачей выделили деньги

Министерство здравоохранения (Минздрав) констатирует: нередко пациенты, в нерабочее время семейных врачей, обращаются за помощью в отделения неотложной помощи и приемные покои больниц. В связи с чем доступность дежурных врачей собираются расширять, это определено поправками к правилам Кабинета министров № 555.

Задача такая: обеспечить помощь пациентам, состояние здоровья которых не позволяет ждать. Их хотят перенаправлять к дежурным врачам.

Для этого увеличен размер выплаты лечебным учреждениям за предоставление дежурного врача, внесены изменения в размер платежа за работу кабинетов дежурного врача.

Услугу планируется внедрить в первую очередь в Рижской Восточной клинической университетской больнице, а со временем и в других больницах 5-го уровня.

Новшество призвано уменьшить нагрузку на отделения неотложной помощи, определив время работы дежурных врачей в соответствии с часами «пик» каждой больницы.

«До сих пор на это денег не было»

Дежурные врачи в крупных больницах до сих пор были, (как же без них?), но без достаточного финансирования. В будущем их работу будет оплачивать государство.

Алексей Вишняков, руководитель Клиники экстренной медицинской помощи и приема (NMPUK) Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS):

«Такие перемены нужны и они логичны. В RAKUS «дежурные» уже три года как работают. Но сейчас правительство приняло решение о выделении отдельного финансирования, которое просто «легализует» эту услугу и признает ее полноценной частью системы здравоохранения.

Ежедневно при поступлении в больницу помощь оказывается большому количеству пациентов, поэтому нагрузка на одного специалиста очень высока – в среднем один дежурный врач осматривает от 20 до 25 пациентов в день.

До сих пор помощь, например при острых головных болях и мигренях, регулярно оказывалась именно в больницах, но без целевого финансирования. Деньги же направлялись в поликлиники.

Мы оказались в ситуации, когда в больницу в течение пяти часов за помощью обращались десять человек, в то время как в амбулаторный пункт одновременно – только трое. Но они получили финансирование, а мы нет».

Что при этом очевидно: у пациентов не всегда есть возможность записаться на прием к врачу общей практики (семейному врачу). По разным причинам. Может быть неудобным время приема. Или такой случай: у людей, живущих или работающих в Риге, семейный находится, например, в Лиепае. И они обращаются за помощью где поближе, то есть в Риге. Много и таких пациентов: иностранных студентов, которые не имеют своего семейного врача или испытывают трудности с регистрацией и поиском семейного врача в Риге.

Дело не в том, что врачи общей практики недоступны или плохо справляются со своими обязанностями, – подчеркнул глава NMPUK. Просто люди могут заболеть в любое время суток. А время работы семейных врачей ограничено.

Как пояснил Вишняков, ранее обсуждалась также возможность организации дежурства самими семейными врачами. Но эта идея не нашла поддержки у ассоциаций врачей общей практики, поэтому в итоге ответственность взяли на себя больницы.

Специалист подчеркнул, что «не хочет рекламировать услугу дежурного врача», так как пациенты должны как можно чаще посещать своего врача общей практики. Однако он приветствует решение о финансировании услуг дежурных врачей. Переговоры с Национальной службой здравоохранения (NSA) об этом велись последние пару лет.

И еще: у них нехватки специалистов нет, в настоящее время NMPUK фактически обеспечен дежурными врачами.

Как это сейчас работает

В Риге и других крупных городах работают 25 дежурных врачей. Они принимают пациентов в будние дни после 15 часов дня и в выходные дни в соответствии с графиком, указанным в договоре с Национальной службой здравоохранения (НСЗ) и оказывают помощь всем проживающим, независимо от того, у какого семейного врача состоит на учете пациент.

Однако в приемных отделениях больниц ожидаются перемены. В частности, в будущем в них смогут работать и врачи, не являющиеся специалистами в области неотложной медицины или внутренней медицины, если они действуют в рамках своей профессиональной компетенции – способны распознавать острые состояния, организовывать оказание помощи и при необходимости привлекать коллег более узкой специализации. В то же время больницы должны будут обеспечить, чтобы такой подход не ставил под угрозу безопасность пациентов и качество лечения.

В настоящее время Минздрав анализирует эффективность отделений неотложной помощи, данные о планах госпитализации и планирует пересмотреть способность больниц оказывать качественную неотложную помощь в ближайшем будущем.

Безрецептурные лекарства будут доступны на интернет-платформах

Правительство Латвии 8 июля также приняло поправки к правилам Кабинета министров № 416 «Порядок распределения и контроля качества лекарственных средств». По мнению Минздрава, принятые решения сбалансированы – они не только усиливают возможности государства по контролю над оборотом лекарственных средств, но и обеспечивают пациентам лучший доступ к лекарствам.

Какие ожидаются перемены:

– в будущем аптекам разрешено распространять безрецептурные лекарства через онлайн-платформы, такие как Wolt. Это значительно повышает доступность лекарственных средств для «маломобильных групп населения», а также в ситуациях, когда нет возможности физически посетить аптеку. Консультация фармацевта будет доступна по телефону, который будет предоставлен аптекой по просьбе пациента;

– в будущем оптовые торговцы лекарствами смогут распространять зарегистрированные лекарства, даже если они не импортируются в Латвию или недоступны ни у производителей, ни у параллельных дистрибьюторов;

– поправки к правилам предусматривают, что пациенты смогут сравнивать цены и узнавать, в каких аптеках имеется тот или иной препарат, так как запасы аптечных лекарств и их цены будут обнародованы. Такая прозрачность поможет принимать взвешенные решения и будет способствовать развитию добросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке. Для реализации данного требования установлен переходный период до 1 июля 2026 года;

– предусмотрено расширение контроля над экспортом лекарственных средств, которое должно гарантировать, что востребованные в Латвии и критически важные для лечения пациентов лекарства не будут перенаправлены на экспорт. (Европейская комиссия также признает, что экспорт лекарств может быть ограничен, если это необходимо для защиты здоровья населения и обеспечения доступа к лекарствам);

– для снижения риска поступления на рынок некачественных лекарственных средств будет расширяться контроль над качеством лекарственных средств в соответствии со стандартами ЕС.