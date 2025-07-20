Baltijas balss logotype

Дата публикации: 20.07.2025
LETA
Установили ограничения для «добровольных» инструкторов вождения
ФОТО: Unsplash

Индивидуальным обучением будущих водителей, имеющих так называемые белые права, смогут заниматься лица, достигшие 24 лет и имеющие стаж вождения не менее пяти лет, предусматривают разработанные Министерством сообщения поправки к закону о дорожном движении.

В настоящее время закон о дорожном движении предусматривает, что индивидуальное обучение вождению без коммерческой деятельности разрешается водителям, достигшим 18 лет и имеющим права на управление транспортными средствами соответствующей категории не менее трех лет.

Поправки также предусматривают, что лица, лишенные права управления транспортным средством в течение последних пяти лет, не будут допускаться к обучению будущих водителей. Инструкторам также не разрешается иметь в своем послужном списке более семи пунктов учета нарушений правил вождения.

Предполагается, что индивидуальный инструктор должен будет зарегистрироваться в "e-CSDD" и не сможет обучать более трех потенциальных водителей в год.

По мнению министерства, действующие правила не гарантируют, что обучение проводят опытные и добросовестные водители. Поэтому необходимо установить более строгие требования к индивидуальным инструкторам.

  • П
    Процион
    21-го июля

    Поднимать возрастной ценз сразу на 6 лет, а стаж вождения с 3 до 5 нет необходимости. Достаточно потребовать, чтобы инструктор, вместо лишения прав, в течение, скажем, года не имел вообще никаких нарушений ПДД (превышение скорости, агрессивная езда, игнорирование знаков и разметки, неадекватное состояние и пр., кроме, пожалуй, нарушений правил парковки).

