Baltijas balss logotype

Можно ли в Латвии уволить работницу, которая регулярно падает в обморок 3 2840

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
Можно ли в Латвии уволить работницу, которая регулярно падает в обморок

«Являюсь владелицей небольшого ООО (сфера услуг). Приняла на работу уборщицу, но она скрыла, что время от времени падает в обморок (какая-то невралгическая болезнь).

Недавно у нее случился приступ, упала, ударилась – к счастью, обошлось без вызова скорой помощи. Так и выяснилось, что это у нее хроническая проблема.

Она просит ее не увольнять, и, с одной стороны, ее и жаль, и мне увольнять не хочется – она очень старательная. С другой – как-то страшно: вдруг в следующий раз упадет и последствия будут более серьезными? Тогда получится, что это производственная травма, ответственность за которую лежит на работодателе?

Вопрос: можно ли, по закону, как-то оговорить – в трудовом договоре или в каком-то приложении к нему, – что у сотрудника проблема со здоровьем, и если это повлечет за собой какие-то последствия, работодатель снимает с себя за это всю ответственность? Как это правильно оформить? Читательница bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Каждый работник, который подвергается или может быть подвергнут воздействию вредных для здоровья факторов производственной среды на рабочем месте, должен пройти обязательную проверку здоровья (Правила Кабинета министров № 219).

Целью такой обязательной проверки является защита здоровья работника, своевременное выявление нарушений и максимальное – насколько позволяет специфика работы – предотвращение воздействия факторов, способных негативно отразиться на здоровье работника. Риски производственной среды, в свою очередь, зависят от выполняемых обязанностей и рабочей среды, в которой они должны выполняться.

Согласно Закону о труде (статья 28 ч. 1) работодатель и работник оформляют взаимные трудовые правовые отношения трудовым договором.

Вступая в трудовые отношения, людям, в чьи обязанности входит уборка помещений, перед началом работы необходимо пройти обязательный медицинский осмотр и затем периодически повторять такие осмотры в течение дальнейшей трудовой деятельности. Факторы риска здесь есть самые разные – например, поскольку работа связана, в том числе, и с химическими средствами, это создает риск аллергических реакций. Могут быть и иные риски, которые могут быть выявлены только при помощи обязательной проверки здоровья.

Согласно Закону о труде (статья 36) работодатель может потребовать, чтобы претендент прошел проверку здоровья, которая позволила бы убедиться в его пригодности для выполнения предусмотренной работы. Расходы, связанные с проверкой здоровья претендента, покрывает работодатель, за исключением случая, когда во время интервью при поступлении на работу претендент умышленно дал работодателю недостоверную информацию.

Также, согласно Закону о труде (статья 101 ч. 1 п. 7) работодатель имеет право письменно сообщить о расторжении трудового договора в случае, если работник не в состоянии выполнять обусловленную договором работу из-за состояния своего здоровья, и это подтверждено заключением врача.

Понимая работодателя по-человечески, все-таки не могу не отметить, что категории «жаль – не жаль» находятся вне правового поля. В данном случае работодатель является ответственным за рабочий ритм, за порядок и, наконец, за состояние сотрудников на предприятии, поэтому полагаться на эмоции было бы категорически неправильно. По инициативе работодателя работник в любое время может быть направлен на проверку здоровья, чтобы удостовериться, соответствует ли работник занимаемой должности. Раз стало известно о рисках, значит, необходимо направить работника на обязательную проверку здоровья.

Таким образом, работник должен быть направлен на медицинское обследование, пройти проверку, получить медицинское заключение о состоянии здоровья, и только после этого можно будет принять решение о пригодности или непригодности претендента к выполнению предусмотренной договором работы

Читайте нас также:
#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
1
11
2
0
1
2

Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го июля

    Кроме хохлов!!!!!!!! У тех прав больше, ЧЕМ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, КАК И ПОДДЕРЖКА , КОТОРОЙ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НЕ ПОЛУЧАЮТ... СТРАННО ДА!!!))))))))

    4
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го июля

    В латвии, ВСЁ ВОЗМОЖНО)))))))ПРАВ НЕТ НИ У КОГО...

    3
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го июля

    В латвии, ВСЁ ВОЗМОЖНО)))))))

    1
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 128
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 918
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 840
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1036

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 3
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 1
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 5
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 12
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 31
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 44
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 3
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 1
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео