Можно ли в Латвии уволить работницу, которая регулярно падает в обморок

«Являюсь владелицей небольшого ООО (сфера услуг). Приняла на работу уборщицу, но она скрыла, что время от времени падает в обморок (какая-то невралгическая болезнь).

Недавно у нее случился приступ, упала, ударилась – к счастью, обошлось без вызова скорой помощи. Так и выяснилось, что это у нее хроническая проблема.

Она просит ее не увольнять, и, с одной стороны, ее и жаль, и мне увольнять не хочется – она очень старательная. С другой – как-то страшно: вдруг в следующий раз упадет и последствия будут более серьезными? Тогда получится, что это производственная травма, ответственность за которую лежит на работодателе?

Вопрос: можно ли, по закону, как-то оговорить – в трудовом договоре или в каком-то приложении к нему, – что у сотрудника проблема со здоровьем, и если это повлечет за собой какие-то последствия, работодатель снимает с себя за это всю ответственность? Как это правильно оформить? Читательница bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Каждый работник, который подвергается или может быть подвергнут воздействию вредных для здоровья факторов производственной среды на рабочем месте, должен пройти обязательную проверку здоровья (Правила Кабинета министров № 219).

Целью такой обязательной проверки является защита здоровья работника, своевременное выявление нарушений и максимальное – насколько позволяет специфика работы – предотвращение воздействия факторов, способных негативно отразиться на здоровье работника. Риски производственной среды, в свою очередь, зависят от выполняемых обязанностей и рабочей среды, в которой они должны выполняться.

Согласно Закону о труде (статья 28 ч. 1) работодатель и работник оформляют взаимные трудовые правовые отношения трудовым договором.

Вступая в трудовые отношения, людям, в чьи обязанности входит уборка помещений, перед началом работы необходимо пройти обязательный медицинский осмотр и затем периодически повторять такие осмотры в течение дальнейшей трудовой деятельности. Факторы риска здесь есть самые разные – например, поскольку работа связана, в том числе, и с химическими средствами, это создает риск аллергических реакций. Могут быть и иные риски, которые могут быть выявлены только при помощи обязательной проверки здоровья.

Согласно Закону о труде (статья 36) работодатель может потребовать, чтобы претендент прошел проверку здоровья, которая позволила бы убедиться в его пригодности для выполнения предусмотренной работы. Расходы, связанные с проверкой здоровья претендента, покрывает работодатель, за исключением случая, когда во время интервью при поступлении на работу претендент умышленно дал работодателю недостоверную информацию.

Также, согласно Закону о труде (статья 101 ч. 1 п. 7) работодатель имеет право письменно сообщить о расторжении трудового договора в случае, если работник не в состоянии выполнять обусловленную договором работу из-за состояния своего здоровья, и это подтверждено заключением врача.

Понимая работодателя по-человечески, все-таки не могу не отметить, что категории «жаль – не жаль» находятся вне правового поля. В данном случае работодатель является ответственным за рабочий ритм, за порядок и, наконец, за состояние сотрудников на предприятии, поэтому полагаться на эмоции было бы категорически неправильно. По инициативе работодателя работник в любое время может быть направлен на проверку здоровья, чтобы удостовериться, соответствует ли работник занимаемой должности. Раз стало известно о рисках, значит, необходимо направить работника на обязательную проверку здоровья.

Таким образом, работник должен быть направлен на медицинское обследование, пройти проверку, получить медицинское заключение о состоянии здоровья, и только после этого можно будет принять решение о пригодности или непригодности претендента к выполнению предусмотренной договором работы