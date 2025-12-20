Украинская делегация завершила встречу с представителями США и ЕС в Майами, заявил Рустам Умеров. Далее последуют переговоры США с РФ, пишет DW.

Делегация Украины, которую возглавляет глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров, завершила в Майами переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об окончании встречи, прошедшей по местному времени в пятницу, 19 декабря, Умеров сообщил в своем Telegram-канале.

Деталей обсуждения Умеров не привел, но отметил, что на встрече присутствовали и "европейские партнеры" Киева. "Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнерами. По ее итогам проинформировал президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", - написал глава СНБО.

Перед поездкой в США Умеров подчеркивал, что в Майами стороны будут обсуждать наработки, о которых шла речь во время встречи делегаций Украины и США в Женеве 23 ноября. Они в свою очередь были сделаны на основе так называемого "плана Трампа по Украине".

В Майами вслед за Украиной едут представители РФ

20 и 21 декабря в Майами ожидают делегацию России во главе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Он также проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Уиткофф и Кушнер при этом проводили переговоры с украинской делегацией в Берлине 14 и 15 декабря, на них также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский . По итогам этих встреч американская сторона пообещала предоставить Украине гарантии безопасности в случае завершения войны, развязанной против нее Россией.

Путин продолжает требовать отдать ему Донбасс

Одним из главных камней преткновения в плане Трампа, по данным СМИ, стал пункт, подразумевающий фактическую передачу России незахваченных ею территорий в Донецкой и Луганской области. На этом на встрече в Берлине настаивали и хорошо воспринимаемые Москвой Кушнер с Уиткофф , отмечало агентство AFP.

На фоне обсуждения документа требования о передаче территорий стали открыто и часто звучать со стороны Кремля. Президент РФ Владимир Путин совмещает их с угрозами захватить украинские регионы силой, если Киев не исполнит его желание. Во время своей "прямой линии" 19 декабря глава Кремля вновь упомянул эти территориальные амбиции.

Украина, в свою очередь, как заявил несколькл дней назад Владимир Зеленский, не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре. По словам украинского лидера, США "ищут компромисс" в этом вопросе.

DW