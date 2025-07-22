Baltijas balss logotype

Рига увидела… невидимку: шведы теперь тоже в НАТО и готовы защищать бывшую колонию 7 3150

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2025
BB.LV
В случае войны на Балтике этот корвет выступит на первой линии обороны. Фото автора.

В случае войны на Балтике этот корвет выступит на первой линии обороны. Фото автора.

Теперь не то что раньше: на борт приходящих в столичный порт военных кораблей экскурсии устраивают крайне редко, опасаясь гибридных угроз.

Но всякий раз, когда у причала бывшего Морского вокзала швартуется серый вооруженный гость — тянет поинтересоваться, что это и откуда…

Даже противолодочный вертолет

Передо мной агрегат, чьи очертания лишь отчасти напоминают традиционное представление о морском флоте. Вся архитектура пришельца заточена на то, чтобы его не распознал радар неприятеля. Корвет HMS NykOping (K34) — представитель новейшего поколения, типа Visby, вступил в строй в 2015 году.

Силуэт корабля представляет собой моноблок с интегрированной надстройкой, расположенной в районе миделя. В носовой части расположена 57–мм орудийная башенная установка и два опускаемых в подпалубное пространство 127–мм реактивных бомбомета.

За надстройкой находится вертолетная площадка, занимающая около 35% длины корпуса. Несмотря на малые размеры (водоизмещение всего 600 т) и экипаж (43 человека), корабль оснащен полноценным противолодочным вертолетом Agusta A 109, может нести разведывательные дроны.

Без единого "гвоздя"

Почему, собственно, он невидимый? Корпус корвета выполнен из гибридного композиционного материала (sandwich construction) — поливинилхлоридного среднего слоя и наружных слоев из углепластика на винилэфирном связующем. Технология изготовления судовых конструкций из полимерных КМ была разработана на верфях Kockums, принадлежащих немецкой компании HDW, расположенных в Карлскруне (Швеция).

Кроме поглощения радиоволн РЛС, углеродные жгуты обеспечивают их "распыление", что способствует снижению уровня вторичного радиолокационного поля корабля.

Надводная часть корпуса выполнена в виде комбинации больших плоских поверхностей, расположенных под различными углами, что также способствует рассеиванию электромагнитной энергии.

А если его ракетой?

Вопрос лишь в том, не станет ли подобный легковооруженный кораблик легкой добычей для сил Балтийского флота РФ, вооруженного крылатыми ракетами "Калибр", ведь собственное противокорабельное ракетное оружие есть только у 1 из 5 корветов Visby.

Да уж, судя по всему, политическая готовность Стокгольма разделить тяготы и лишения воинской службы на Балтике явно предшествовала созданию материально–технической базы…

Хотя именно корвет "Ничепинг" получил в общей сложности более 60 различных улучшений: звукоизоляция оружейных отсеков, новое палубное оборудование для посадки вертолета, средства обнаружения и уничтожения морских мин, противолодочное вооружение, а также новые сенсоры и система радиосвязи.

Королевство может выставить на Балтике достаточно крупный и сбалансированный флот — 5 подводных лодок (в БФ РФ — 2 субмарины: одна 1986 года, вторая 2025 года на госиспытаниях), 11 корветов, 12 патрульных катеров, 7 минных тральщиков крупного и 20 малого типа, до 187 десантных катеров, 15 вспомогательных кораблей. Очевидно, что главными задачами в случае боевых действий будут защита Аландских островов и Стокгольмского архипелага.

Читайте нас также:
#нато #швеция #nato
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
19
2
2
1
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • bt
    bory tschist
    22-го июля

    что касается колонии, то – paссéюшка под монголо-татарским игом – намного больше ... продержурила, отсюда и – строение черепа, оскáл и жестокость

    4
    38
  • П
    Процион
    22-го июля

    Швеция правильно оценила потребности Латвии в натовской защите: достаточно ей и пластмассовых полихлорвиниловых корабликов. Пабрикс может от страха хоть в штаны себе наделать — другого уже не будет. А вот что нужно бы сделать — это разукрасить (как они назвали это плавающее сооружение: корвет вроде) цветочками-василёчками вместо мначного серого цвета. То-то нашим детишкам будет радость! Только у сорванцов гвозлики и другие острые игрушки нужно отобрать, чтобы не испортили скандинавского защитника Латвии. А то ить нечаянно утопнет.

    59
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го июля

    М-да. А ещё буквально недавно там швартовались туристические паромы. Кто-то ещё сомневается в участи Латвии?

    77
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го июля

    "...бывшую..."?

    39
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го июля

    готовы защищать бывшую колонию -- За эту колонию была заплачена кругленькая сумма шведской короне и она стала собственностью Российской империи и пока не возвращены деньги. всё остаётся на своих местах!

    70
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Mr.FGJCNJK
    22-го июля

    На Востоке, за воровство, отрубают руку. Но у Швеции нет ни рук, ни ног. Голова и хвост -- остров же. И будет всё как в анекдоте про удава и обезьяну.

    25
    2
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Из 10 войн России и Швеции в 5 победила Россия,3 ничьих и 2 поражения от шведов. При таком раскладе я сплю спокойно Швеция- это гарант безопасности просто 😂😂😂

    66
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 128
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 919
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 840
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1036

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 3
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 2
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 5
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 12
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 33
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 45
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 3
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 2
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео