Теперь не то что раньше: на борт приходящих в столичный порт военных кораблей экскурсии устраивают крайне редко, опасаясь гибридных угроз.

Но всякий раз, когда у причала бывшего Морского вокзала швартуется серый вооруженный гость — тянет поинтересоваться, что это и откуда…

Даже противолодочный вертолет

Передо мной агрегат, чьи очертания лишь отчасти напоминают традиционное представление о морском флоте. Вся архитектура пришельца заточена на то, чтобы его не распознал радар неприятеля. Корвет HMS NykOping (K34) — представитель новейшего поколения, типа Visby, вступил в строй в 2015 году.

Силуэт корабля представляет собой моноблок с интегрированной надстройкой, расположенной в районе миделя. В носовой части расположена 57–мм орудийная башенная установка и два опускаемых в подпалубное пространство 127–мм реактивных бомбомета.

За надстройкой находится вертолетная площадка, занимающая около 35% длины корпуса. Несмотря на малые размеры (водоизмещение всего 600 т) и экипаж (43 человека), корабль оснащен полноценным противолодочным вертолетом Agusta A 109, может нести разведывательные дроны.

Без единого "гвоздя"

Почему, собственно, он невидимый? Корпус корвета выполнен из гибридного композиционного материала (sandwich construction) — поливинилхлоридного среднего слоя и наружных слоев из углепластика на винилэфирном связующем. Технология изготовления судовых конструкций из полимерных КМ была разработана на верфях Kockums, принадлежащих немецкой компании HDW, расположенных в Карлскруне (Швеция).

Кроме поглощения радиоволн РЛС, углеродные жгуты обеспечивают их "распыление", что способствует снижению уровня вторичного радиолокационного поля корабля.

Надводная часть корпуса выполнена в виде комбинации больших плоских поверхностей, расположенных под различными углами, что также способствует рассеиванию электромагнитной энергии.

А если его ракетой?

Вопрос лишь в том, не станет ли подобный легковооруженный кораблик легкой добычей для сил Балтийского флота РФ, вооруженного крылатыми ракетами "Калибр", ведь собственное противокорабельное ракетное оружие есть только у 1 из 5 корветов Visby.

Да уж, судя по всему, политическая готовность Стокгольма разделить тяготы и лишения воинской службы на Балтике явно предшествовала созданию материально–технической базы…

Хотя именно корвет "Ничепинг" получил в общей сложности более 60 различных улучшений: звукоизоляция оружейных отсеков, новое палубное оборудование для посадки вертолета, средства обнаружения и уничтожения морских мин, противолодочное вооружение, а также новые сенсоры и система радиосвязи.

Королевство может выставить на Балтике достаточно крупный и сбалансированный флот — 5 подводных лодок (в БФ РФ — 2 субмарины: одна 1986 года, вторая 2025 года на госиспытаниях), 11 корветов, 12 патрульных катеров, 7 минных тральщиков крупного и 20 малого типа, до 187 десантных катеров, 15 вспомогательных кораблей. Очевидно, что главными задачами в случае боевых действий будут защита Аландских островов и Стокгольмского архипелага.