Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги

На заседании Совета по общественному транспорту Дирекция автомобильного транспорта сообщила: надо сокращать сеть автобусных маршрутов на следующий год.

Официальная причина: если сохранить нынешнюю сеть региональных автобусных перевозок, годовые убытки компаний могут достигнуть 62,1 млн евро.

Три варианта сокращения

Первый вариант: закрыть нерентабельные рейсы

Предусматривает сокращение сети примерно на 8%. В планах – закрыть невыгодные рейсы с рентабельностью менее 25% и уменьшить число маршрутов в окрестностях Риги. Будет оптимизирована интенсивность движения. На некоторых направлениях интервалы между рейсами увеличатся, а часть маршрутов могут передать частным перевозчикам, если для этого будет спрос.

«Главные кандидаты на закрытие: маршруты с низкой загрузкой и низкой рентабельностью», – поясняет Лаура Павлова, специалист по планированию маршрутов. Она отмечает, что рассматривается возможность передачи некоторых маршрутов коммерсантам, а также сокращение количества рейсов там, где пассажиров немного.

Второй и третий варианты: более радикальные

Подготовлены с учетом рекомендаций Госконтроля. Первый из них предусматривает сокращение сети на 37%: в этом случае останутся только те маршруты, которые государство обязано поддерживать, причем движение автобусов сохранится лишь в рабочие дни.

Второй вариант предлагает сократить сеть на 30%, но сохранить часть востребованных рейсов в выходные.

При этом радикальные сценарии могут привести к необходимости пересмотра контрактов, новым закупкам и сбоям в оказании транспортных услуг.

Четвертого варианта не будет

Четвертый сценарий, который предполагал сохранение объема маршрутной сети примерно на том уровне, что и сейчас, Совет вовсе отклонил, так как прогнозируемый объем убытков у региональных автобусных перевозчиков – 62 миллионов евро, цифра неприемлемая.

Промежуточный финиш

Следующее обсуждение вопроса, какие маршруты «резать» – 29 августа.

  • IO
    Iljuha Oblomоv
    26-го июля

    Не правильно, бон с ними с автобусами.... Латвия пртеряла государственность!!!!-ВОТ ВАМ Р ЧЁМ ДУМАТЬ НАДОБНО.... КАК И ОКРАИНА, ЕЁ ТО ЖЕ ПОТЕРЯЛО!!!! ВЫ СМЕШНЫ, ПРОВОДЯ СВОИ ПРАЗНИКИ ПЕСНИ, ТАНЦЕВ.. И ПРОЧЕЙ ФИГНИ.... ВАМ БЫ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДУМАТЬ.... НО УВЫ...

    13
    2
  • Д
    Дед
    23-го июля

    Сбываются розовые латышские мечты, будем жить, как при Ульманисе, без пенсий, социалки, больниц, школ, поездов и автобусов. Правда, при Ульманисе русские школы были, то не воевал с детьми.

    127
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    в окрестностях Риги -- Имея по три - четыре машины вполне можно до кабинета в Старой Риги вовремя. Нескончаемые караваны машин государственных чиновников, устремляются в Ригу с пустыми багажниками для пополнения хуторских запасов. А вечером, уже забитые под "завязку" отправляются восвояси в обратном направлении.

    106
    7
Читать все комментарии

