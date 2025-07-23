Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги

На заседании Совета по общественному транспорту Дирекция автомобильного транспорта сообщила: надо сокращать сеть автобусных маршрутов на следующий год.

Официальная причина: если сохранить нынешнюю сеть региональных автобусных перевозок, годовые убытки компаний могут достигнуть 62,1 млн евро.

Три варианта сокращения

Первый вариант: закрыть нерентабельные рейсы

Предусматривает сокращение сети примерно на 8%. В планах – закрыть невыгодные рейсы с рентабельностью менее 25% и уменьшить число маршрутов в окрестностях Риги. Будет оптимизирована интенсивность движения. На некоторых направлениях интервалы между рейсами увеличатся, а часть маршрутов могут передать частным перевозчикам, если для этого будет спрос.

«Главные кандидаты на закрытие: маршруты с низкой загрузкой и низкой рентабельностью», – поясняет Лаура Павлова, специалист по планированию маршрутов. Она отмечает, что рассматривается возможность передачи некоторых маршрутов коммерсантам, а также сокращение количества рейсов там, где пассажиров немного.

Второй и третий варианты: более радикальные

Подготовлены с учетом рекомендаций Госконтроля. Первый из них предусматривает сокращение сети на 37%: в этом случае останутся только те маршруты, которые государство обязано поддерживать, причем движение автобусов сохранится лишь в рабочие дни.

Второй вариант предлагает сократить сеть на 30%, но сохранить часть востребованных рейсов в выходные.

При этом радикальные сценарии могут привести к необходимости пересмотра контрактов, новым закупкам и сбоям в оказании транспортных услуг.

Четвертого варианта не будет

Четвертый сценарий, который предполагал сохранение объема маршрутной сети примерно на том уровне, что и сейчас, Совет вовсе отклонил, так как прогнозируемый объем убытков у региональных автобусных перевозчиков – 62 миллионов евро, цифра неприемлемая.

Промежуточный финиш

Следующее обсуждение вопроса, какие маршруты «резать» – 29 августа.