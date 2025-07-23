Baltijas balss logotype

Разбил стекло в подъезде дома в Риге: теперь посадят? 2 989

Дата публикации: 23.07.2025
Разбил стекло в подъезде дома в Риге: теперь посадят?

«Мой внук (19 лет) в пьяном состоянии случайно разбил окно в подъезде, сам порезался. Старший по подъезду по следам крови определил, кто виновник. Сейчас окно застеклили, я лично убрала осколки и вымыла лестничную клетку.

Но старший по подъезду сказал, что мы должны еще и компенсировать ремонт окна, иначе напишет заявление в полицию. У нас каждая копейка на счету. Что грозит внуку, если мы не погасим ремонт окна и на него действительно напишут заявление? Читательница портала bb.lv»

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

– Если будет подано заявление в полицию, то, возможно, внук будет привлечен к административной ответственности в порядке, предусмотренном либо Законом об административной ответственности (далее – Закон), либо в порядке, оговоренном в Обязательных правилах самоуправления. Согласно статье 5 Закона, административным правонарушением является противоправное действие или бездействие лица, за что Законом или обязательными правилами самоуправления предусмотрена административная ответственность. Административная ответственность наступает в случае, если за вышеупомянутое нарушение не предусмотрена уголовная ответственность.

Существует два фактора, которые непосредственно влияют на признание деяния административным правонарушением:

– относительно небольшая тяжесть (вредность/опасность) деяния;

– возможность доверить принятие решения о наказании нарушителя органу исполнительной власти или должностному лицу.

Что касается материального ущерба, то взыскание происходит в гражданско-правовом порядке, то есть через суд. В соответствии с существующей судебной практикой для обоснования иска об ущербе предъявляется требование о существовании трех признаков, т. е.:

– констатируются противоправные действия (действие или бездействие) виновного лица;

– устанавливается конкретный размер ущерба;

– устанавливается причинно-следственная связь между противоправными действиями и причиненными убытками.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    Зная своё материальное положение, может быть не следует разрешать внуку пить?

  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    Пусть пьёт! Чем больше продано спиртного, тем больше налогов, тем богаче государство. От этого нам общее благополучие.

