Синоптики предупредили, где сегодня пройдут самые сильные дожди

Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.

Ночью в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Местами образуется туман при слабом ветре. Температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.

Днем будет облачно, кратковременные дожди, местами сильные грозовые дожди, пройдут преимущественно в Видземе, местами возможен град и порывистый ветер.

В основном будет дуть слабый ветер, а температура воздуха днем поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге в четверг ночью будет облачно, после обеда облаков станет меньше. Временами ожидаются дожди, возможны сильные дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до +18...+19 градусов, днем поднимется до +24 градусов.