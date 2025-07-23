Baltijas balss logotype

Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 625

Наша Латвия
Дата публикации: 23.07.2025
LETA
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?

В среду с 9 часов утра до следующей ночи будет действовать распространенное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение желтого уровня о грозах и сильных ливнях.

Предупреждение объявлено по всей стране. Локально ливни могут привести к временному затоплению улиц и дворов. В отдельных местах во время грозы возможен град, а также сильные порывы ветра. В основном будет дуть слабый ветер.

Дожди и грозовые облака будут малоподвижны, поэтому местами возможно большое количество осадков, а в других местах дождь будет незначительным или обойдется совсем без дождя. Под пробивающимися сквозь облака лучами солнца воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге дожди в основном ожидаются во второй половине дня, возможны даже сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

Читайте нас также:
#погода #гроза
7
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    23-го июля

    классно быть метеорологом - идет циклон,будет дождь !!!дождя не было ,значит пришел антициклон !!!!

    20
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    Мне всё это напоминает прогнозы КАРПАЧЕВСКОГО, который в своё время "витийствовал" в "Ригас Балс".

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 128
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 921
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 841
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1038

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 4
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 5
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 6
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 11
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 13
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 34
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 4
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 5
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 6

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео