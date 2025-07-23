Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?

В среду с 9 часов утра до следующей ночи будет действовать распространенное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение желтого уровня о грозах и сильных ливнях.

Предупреждение объявлено по всей стране. Локально ливни могут привести к временному затоплению улиц и дворов. В отдельных местах во время грозы возможен град, а также сильные порывы ветра. В основном будет дуть слабый ветер.

Дожди и грозовые облака будут малоподвижны, поэтому местами возможно большое количество осадков, а в других местах дождь будет незначительным или обойдется совсем без дождя. Под пробивающимися сквозь облака лучами солнца воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге дожди в основном ожидаются во второй половине дня, возможны даже сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.