Дискуссии у банкомата «не говорящего» по-русски

В Латвии разгорелся спор из-за исчезновения русского языка в интерфейсе банкоматов. Решение банков убрать опцию выбора языка вызвало бурную реакцию в соцсетях: для одних это шаг к укреплению латышского языка, для других — лишние трудности в повседневной жизни.

Пользовательница соц сети Threads поделилась своей историей: «Сегодня у банкомата ко мне подошли две женщины, просили помочь с переводом. Одна хотела внести крупную сумму на счёт, и мне даже стало неловко — я старалась не смотреть, но меня буквально не отпустили, пока не помогла. Неужели нельзя было оставить русский язык в меню? К тому же, сейчас и безопасность под вопросом, риск мошенничества растёт».

Мнения в сети разделились. Некоторые считают, что банки могли бы раздать инструкции с переводом ключевых слов для банкоматов. Другие настроены менее дружелюбно: «Если есть телефон, можно воспользоваться переводчиком. А если за годы жизни в Латвии не выучил базовые слова, пора организовать курсы».

Есть и те, кто делится личным опытом. Один пользователь вспомнил, как в Загребе из-за яркого солнца случайно нажал не ту кнопку, и банкомат «съел» его карту. «Я быстро решил проблему, позвонив по номеру техподдержки. Но если люди годами не могут освоить пару слов на латышском, это их выбор. Меня раздражает, что в магазинах и аптеках сотрудники часто переходят на русский».

Кто-то подходит к вопросу с иронией: «Если не понимаешь, как пользоваться банкоматом, дело не в языке. Вставил карту, выбрал язык, ввёл пин-код, нажал «снять» или «внести», выбрал сумму — всё просто. Даже без перевода разберёшься».

Более резкие комментаторы не стесняются в выражениях: «Неужели за годы жизни не запомнить, как работает банкомат? Пальцы сами вводят пин-код, а тут вечные проблемы. И потом ещё жалуются».

Дискуссия задела и более глубокие темы: от защиты латышского языка до цифровой грамотности и инклюзивности. Одни винят тех, кто не учит язык, другие призывают к терпимости и помощи. Пока консенсуса нет, но ясно одно: вопрос банкоматов обнажил куда более серьёзные проблемы общества.