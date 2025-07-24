Пожилые собирают, молодежь покупает: в этом году лисички - по доступной цене для каждого

Нет худа без добра - если проливные дожди мешают фермерам, то для грибов они, наоборот, на пользу, и сезон лисичек в Латвии уже в полном разгаре.

Нет худа без добра - если проливные дожди мешают фермерам, то для грибов они, наоборот, на пользу, и сезон лисичек в Латвии уже в полном разгаре, пишет Otkrito.lv.

Закупщик даров леса из Царникавы, владелец SIA Lionsberry Роберт Бургелис в интервью 360 Ziņas признаёт, что погодные условия в этом году особенно благоприятны для щедрого урожая лисичек. Самыми активными грибниками остаются пожилые люди, тогда как молодёжь предпочитает покупать грибы.

«Люди в возрасте придерживаются традиционных ценностей — всё заготовить и добыть своими руками, — рассказывает Роберт Бургелис. — А молодое и платёжеспособное поколение, то есть люди от 30 до 40 лет, приходят и покупают у нас или на рынке».

Богатый урожай отразился и на ценах — так называемое лесное золото, как часто называют лисички, в этом году не бьет по кошельку. «Грибной рынок, наверное, как ягодный, — говорит Бургелис. — Иногда я сравниваю его с ценами на топливо: чем больше урожай, тем дешевле. В этом году цена действительно очень доступная».

Если сравнивать с прошлым годом, когда цена за литр лисичек в некоторых местах превышала 10 евро, то сейчас ситуация гораздо приятнее — лисички можно купить по цене от 2,50 евро за литр. Однако стоимость колеблется в зависимости от близости к городам — чем ближе к крупным центрам, тем грибы дороже.

В 360 Ziņas подтверждают: в лесу грибы действительно есть. Даже остановившись в месте, где грибников хватает, всего в нескольких десятках метров от шоссе можно собрать пригоршню лисичек. А о тех, кто не хочет идти в лес сам, позаботились пенсионеры — для них грибной сезон означает дополнительный доход. 85-летний Угис говорит: «Ну что мне в таком возрасте ещё делать? Пойду на три часа в лес — наберу литр черники и литр лисичек».