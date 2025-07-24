Пожилые собирают, молодежь покупает: в этом году лисички - по доступной цене для каждого

Baltijas balss logotype

Дата публикации: 24.07.2025
Нет худа без добра - если проливные дожди мешают фермерам, то для грибов они, наоборот, на пользу, и сезон лисичек в Латвии уже в полном разгаре.

Закупщик даров леса из Царникавы, владелец SIA Lionsberry Роберт Бургелис в интервью 360 Ziņas признаёт, что погодные условия в этом году особенно благоприятны для щедрого урожая лисичек. Самыми активными грибниками остаются пожилые люди, тогда как молодёжь предпочитает покупать грибы.

«Люди в возрасте придерживаются традиционных ценностей — всё заготовить и добыть своими руками, — рассказывает Роберт Бургелис. — А молодое и платёжеспособное поколение, то есть люди от 30 до 40 лет, приходят и покупают у нас или на рынке».

Богатый урожай отразился и на ценах — так называемое лесное золото, как часто называют лисички, в этом году не бьет по кошельку. «Грибной рынок, наверное, как ягодный, — говорит Бургелис. — Иногда я сравниваю его с ценами на топливо: чем больше урожай, тем дешевле. В этом году цена действительно очень доступная».

Если сравнивать с прошлым годом, когда цена за литр лисичек в некоторых местах превышала 10 евро, то сейчас ситуация гораздо приятнее — лисички можно купить по цене от 2,50 евро за литр. Однако стоимость колеблется в зависимости от близости к городам — чем ближе к крупным центрам, тем грибы дороже.

В 360 Ziņas подтверждают: в лесу грибы действительно есть. Даже остановившись в месте, где грибников хватает, всего в нескольких десятках метров от шоссе можно собрать пригоршню лисичек. А о тех, кто не хочет идти в лес сам, позаботились пенсионеры — для них грибной сезон означает дополнительный доход. 85-летний Угис говорит: «Ну что мне в таком возрасте ещё делать? Пойду на три часа в лес — наберу литр черники и литр лисичек».

#грибы #леса #ягоды
(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го июля

    Лисички ядовиты, их даже черви стороной обходят, боятся отравиться. На человека яд действует не сразу, накапливается постепенно и сокращает жизнь. Почему на западе живут дольше? Там лисички не едят.

    1
    6
  • П
    Процион
    24-го июля

    Технический сбой, г-да, комментарий выгрузился без окончания. А окончание такое. Килограмм лисичек в этом сезоне стоит 15 €.

    7
    4
  • П
    Процион
    24-го июля

    Принятая единица измерения веса (массы) — килограмм. Эту цену и нужно показать в статье. Литровых кружек у продавцов обычно нет, вместо них всяки стаканчики, коробочки, контейнеры — пойми там сколько грибов в них втюхали

    11
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Процион
    25-го июля

    Меньше их съешь, дольше проживёшь. Китайцы давно скупают лисички, вытягивая из них яд для лекарств.

    1
    1
Видео