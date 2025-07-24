Baltijas balss logotype

Сами виноваты, что у вас пенсия 400 евро: в соцсетях остро спорят о «пенсионной лотерее» 6 13674

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2025
grani.lv
Сами виноваты, что у вас пенсия 400 евро: в соцсетях остро спорят о «пенсионной лотерее»

Размер пенсии — это результат собственных усилий или чистая лотерея, зависящая от системы? Этот вопрос вызвал ожесточённые дискуссии в латвийских социальных сетях.

Один из пользователей поделился в своём первом посте на Threads мнением, что необходимо ввести потолок пенсий, поскольку один пенсионер в Латвии получает 43 000 евро в год, при том что другим приходится выживать на 400 евро в месяц. Он призывает подписать инициативу о введении лимита пенсий на портале manabalss.lv.

Пользовательница @lets.do.fit резко так ответила на этот пост: «400 евро в месяц — это следствие собственной жизни. Впрочем, как и тысячи в месяц. Мой отец получает пенсию на уровне хорошей средней зарплаты, не говоря уже о 2-м уровне. Не знает нужды, всю жизнь тяжело работал, 50 лет трудового стажа. Пенсия по возрасту — это не подарок, а следствие собственных поступков».

Эта реплика вызвала бурю в интернете. Например, пользовательница @s.cimermane поделилась историей своей бабушки: «Бабушка (89 лет) всю жизнь тяжело работала. Даже выйдя на пенсию, продолжала — преподавателем, агрономом в колхозе, в техникуме занималась хозяйственными вопросами, совмещала работы, чтобы хоть что-то заработать. А теперь пенсия — около 450 евро. Есть дом, свой огород. Но коммуналка, лекарства, еда — всё покупать надо. Какие ещё “следствия своей жизни”? Она скорее жертва системы и перемен».

Другой пользователь добавляет: «Вот именно — все эти “сам виноват” рассуждения — как мышиная возня. Есть профессии, например, учителя, которые даже за 30-40 лет стажа не дождутся достойной пенсии. А кто-то сумел себе по три тысячи пенсии организовать. Значит, большинство просто не знали, как обходить законы, и посвятили жизнь не тем вещам… Ну, сами виноваты, да. Не поняли вовремя, что жизнь — это искусство схем».

Комментарии продолжают множиться — тема явно задела за живое.

(6)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    24-го июля

    В Латвии 63 пенсионера , которые продавали дома и выплачивали огромные налоги, не заработав пенсию в месяц 3000 евро.Потом этот закон отменили, но пенсии тысячами они получают до сих пор. Мой муж работал на вредной работе 40 лет сварщиком , теперь кашляет , пенсия 500 с хвостиком

    140
    2
  • lo gos
    lo gos
    24-го июля

    — Большие деньги можно только украсть. — А заработать? — А заработать можно только геморрой. anekdotov.net,

    178
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    А в чём виноват я, когда в 15 лет встал к токарному станку в 1962 году. Имея стаж 45 лет я имею пенсию в 350 евро. Работал всю жизнь на предприятиях города Риги, ни одного прогула за все 45 лет. Противно смотреть на то, что творится, Латвия в долгах по уши навсегда!

    135
    1
  • К
    Кайзер
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    Ваш "грех" - чрезмерная доверчивость, очевидно.

    34
    5
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    К станку, говорите? И что, линию партии всегда поддерживали? Колеъались строго вместе с ней? В собраниях трудового коллефтива участвовали, руку послушно тянули, когда требовали проглосовать? Может еще и заявления подписывали против израильской военщины и в защиту Анджелы Дэвис? В соцсоревновании участвовали,план регулярно перевыполняли? Может быть даже в партию вляпались, не отходя от станка, в работе заводской партийной ячейки участвовали, вели общественную работу? На выборы советов народных депутатов прилежно ходили, были среди тех 99%, что делали трудный выбор в кабинке для голосования из единственного предложенного кандидата? (хотя о чем это я, там кажется и кабинок-то и не было, савецкаму человеку нечего было скрывать от общественности, а для несавецких соответсвующие органы были). Ну так что теперь жалуетесь-то, пожинайте плоды, за глупость, равнодушите и невежество тоже надо платить

    2
    107
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    25-го июля

    Отвечу вам - Сарказм. В партию коммунистов меня не принимали, мамин муж был выслан в Красноярский край где и умер от разрыва сердца. Справка имеется, сохранил до сих пор. На собраниях старались слова не давать, потому что правда, особенно коммунистам не нравилась. Из - того, что муж матери был выслан даже бригадиром стать не предлагали, хотя уже в 30 лет у меня был 6 разряд токаря - инструментальщика. Да рацпредложения внедрял, приспособления изготавливал самостоятельно, но ничего не писал, за меня писали мастер и старший мастер и деньги за это получали. Перед увольнением все приспособы отправлялись в металлом, было смешно наблюдать как мастер и старший мастер бегали - шарились по полкам, искали их. Но мне они уже были неинтересны и на их вопли, я отвечал молчанием.

    17
    2
Читать все комментарии

Видео