Сами виноваты, что у вас пенсия 400 евро: в соцсетях остро спорят о «пенсионной лотерее»

Один из пользователей поделился в своём первом посте на Threads мнением, что необходимо ввести потолок пенсий, поскольку один пенсионер в Латвии получает 43 000 евро в год, при том что другим приходится выживать на 400 евро в месяц. Он призывает подписать инициативу о введении лимита пенсий на портале manabalss.lv.

Пользовательница @lets.do.fit резко так ответила на этот пост: «400 евро в месяц — это следствие собственной жизни. Впрочем, как и тысячи в месяц. Мой отец получает пенсию на уровне хорошей средней зарплаты, не говоря уже о 2-м уровне. Не знает нужды, всю жизнь тяжело работал, 50 лет трудового стажа. Пенсия по возрасту — это не подарок, а следствие собственных поступков».

Эта реплика вызвала бурю в интернете. Например, пользовательница @s.cimermane поделилась историей своей бабушки: «Бабушка (89 лет) всю жизнь тяжело работала. Даже выйдя на пенсию, продолжала — преподавателем, агрономом в колхозе, в техникуме занималась хозяйственными вопросами, совмещала работы, чтобы хоть что-то заработать. А теперь пенсия — около 450 евро. Есть дом, свой огород. Но коммуналка, лекарства, еда — всё покупать надо. Какие ещё “следствия своей жизни”? Она скорее жертва системы и перемен».

Другой пользователь добавляет: «Вот именно — все эти “сам виноват” рассуждения — как мышиная возня. Есть профессии, например, учителя, которые даже за 30-40 лет стажа не дождутся достойной пенсии. А кто-то сумел себе по три тысячи пенсии организовать. Значит, большинство просто не знали, как обходить законы, и посвятили жизнь не тем вещам… Ну, сами виноваты, да. Не поняли вовремя, что жизнь — это искусство схем».

Комментарии продолжают множиться — тема явно задела за живое.