Государство уже просто не может платить такие пенсии «своим»: политолог о пенсиях за выслугу 1 1409

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2025
tv24
Государство уже просто не может платить такие пенсии «своим»: политолог о пенсиях за выслугу

Профессор Латвийского университета политолог Юрис Розенвалдс в эфире TV24 высказал мнение, что пенсионные выплаты за выслугу лет ранее были скорее средством для того, чтобы заплатить своим. «Теперь это просто выходит наружу, и государство просто не может это оплатить», – заключил профессор LU. По его мнению, следует также изменить критерии назначения таких пенсий.

И, конечно, здесь возникает вопрос, каковы критерии для назначения пенсии за выслугу лет. Розенвалдсу совершенно не ясно, почему пенсии за выслугу лет полагаются, к примеру, судьям и дипломатам.

По его мнению, должен быть только один четкий критерий – если человек по физическим или соображениям безопасности больше не может выполнять свою работу. Это понятно в отношении тех, кто гоняется за преступниками, тех, кто ходит в огонь, тех, кто выходит на сцену оперы, балетных танцоров. «Но у меня есть информация, что самая большая пенсия за выслугу лет выплачена именно судье. Почему? Что, он больше не может судить? До 90 лет сидят седые господа и судят, конечно, если они в здравом уме и могут это делать», – считает политолог.

Поэтому Розенвальдс считает, что этот вопрос необходимо пересмотреть не только с финансовой, но и с моральной точки зрения. «Почему, например, я не имею права на пенсию за выслугу лет? Мне тоже тяжело, мне тоже приходится много работать», – риторически спросил Розенвальдс

(1)
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Никогда рядовые полицейские не были своим -это наемные люди,получающие деньги для охраны власти и гей-парадов,поэтому с ними и поступают так же как и с остальным населением. ,,Даже лучшие из лучших заслуживают смерти,,,написано в одной священной книге. Радуйтесь,менты,что только пенсии лишают,а не жизни.,👽

    15
    3

