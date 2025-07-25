На тройке вдоль по Бривибас: названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Риге

В основном маршруты общественного транспорта Риги идут с окраин в центр (63%), либо пересекая его (16%), есть варианты и передвижения между окраинами, минуя центр (20%).

К примеру, 15–й автобус идет по сложному маршруту Югла — Межциемс — Пурвциемс — Плявниеки — Кенгарагс — Румбула — Дарзини и сердца столицы даже не видит. Зато вот 3–й автобус, следуя курсом Даугавгрива — Плявниеки, представляет роскошную возможность обзорной экскурсии по городу.

Самым емким по числу пассажиров трамвайным маршрутом является № 1 (Югла — Иманта, 927 тысяч человек в месяц), троллейбусным — № 15 (Латвийский университет — Кенгарагс, 490 тысяч), автобусным — № 3 (Даугавгрива — Плявниеки, 574 тысячи).

В Риге 1667 остановок общественного транспорта. И как ваш автор указал госпоже Иннусе, на основании многочисленных жалоб пассажиров существенная часть из них совершенно не оборудована. Во всяком случае, единый стандарт отсутствует.

Столичные транспортники обслуживают свои агрегаты в двух троллейбусных парках, двух автобусных парках и двух трамвайных депо. На Ригу приходится 534 км контактных проводов с 7600 столбами, 124 км рельсовых путей, 35 электрических подстанций.

Ежедневно в рейс выезжают 1447 водителей, 662 работника ведут обслуживание и ремонт в парках и депо, 134 заняты контролем, 100 — управлением, 84 — ремонтом рельсовых путей, 47 — обслуживанием и информированием пассажиров.

Cтолице служат 410 автобусов (в т. ч. 52 электро), 224 троллейбуса (в т. ч. 10 водородных), 95 трамвайных составов (в т. ч. 46 низкопольных). В основном, что называется, среднего возраста — но есть и знаменитые старички, чешские трамваи Tatra T–3, более четверти из коих уже прослужили после реконструкции свыше 20 лет. А вообще же этот второй по распространенности в мире трамвай выпускался в Праге с 1960 года!

Но не только трамваи держат марку "зеленого" транспорта, а и колесные средства передвижения с голубыми буквами на номерах. Через пять лет Rīgas Satiksme намерено поднять уровень безэмиссионных автобусов в столице до 50%. В троллейбусном парке наблюдается сходная тенденция — с сокращением срока службы дизельных генераторов уходит возможность ездить без проводов, и потому "рогатых" на дорогах со временем станет меньше.

3374 работника Rīgas Satiksme, треть из которых — женщины, получают конкурентоспособную зарплату. Так, в среднем водители общественного транспорта имеют 1622 евро в месяц (брутто), это включая бонусы.

Добавим, что в 2025 году Rīgas Satiksme получил 195,3 млн евро, потратил 193,6 млн, свести концы с концами помогла огромная компенсация Рижской думы — 131,4 млн (67% бюджета), тогда как собственные доходы от реализации билетов были 53,3 млн (18%), а от автостоянок — 13,6 млн (7%). У предприятия 260,3 млн евро займов.