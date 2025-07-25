Неужели «богатенькие» застроят дюны? Чем опасна новая редакция закона

Поправки к Закону об охранных зонах, предложенные Министерством экономики Латвии, предусматривают возможность строительства новых зданий в прибрежной дюнной защитной зоне не только в городах, как это было до сих пор, но и в поселках.

Как сообщает программа "360 Ziņas", это вызвало обеспокоенность среди защитников природы, поскольку такие изменения могут угрожать еще нетронутым природным территориям на побережье Балтийского моря.

Суть законопроекта объясняется необходимостью упростить процесс согласования строительства. Однако эксперты в области охраны природы отмечают, что текст поправок на самом деле не облегчает процедуру согласования, а существенно расширяет территории, доступные для застройки. По их мнению, общественная выгода от подобных изменений недостаточно оценена.

Экологи предупреждают, что после принятия поправок некоторые владельцы земли смогут развивать недвижимость на территориях, которые ранее были защищены законом. При этом эксперты подчеркивают, что любое развитие в таких зонах должно сопровождаться оценкой воздействия на окружающую среду — с учетом климатических изменений и эрозии береговой линии, которая уже сейчас представляет угрозу прибрежным районам.

От самоуправлений также звучат призывы сохранить прежнюю осторожность. Например, в Саулкрастском крае подчеркивают, что даже если поселок получит статус, приравненный к городу в рамках закона, это еще не означает, что застройка дюн станет возможной или будет поддержана. Представители самоуправлений заявляют, что продолжат строго соблюдать нормы охранного законодательства и защищать побережье от чрезмерной урбанизации.

Хотя строительство в дюнах по-прежнему требует тщательной оценки воздействия на окружающую среду, остается открытым вопрос: не превратятся ли прибрежные деревни со временем в "новую Юрмалу", где частные дома и гостиницы вытеснят природные ландшафты? Ответ во многом будет зависеть от политики развития каждого конкретного самоуправления и отношения общества к сохранению прибрежной природы.

Закон об охранных зонах действует с 2002 года и неоднократно становился причиной широких общественных дискуссий. На этот раз также планируется тщательно следить за продвижением законопроекта в правительстве и Сейме, учитывая его возможное влияние на одно из самых ценных природных богатств Латвии — прибрежные дюны.