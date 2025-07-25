Baltijas balss logotype

Неужели «богатенькие» застроят дюны? Чем опасна новая редакция закона 3 5598

Дата публикации: 25.07.2025
Неужели «богатенькие» застроят дюны? Чем опасна новая редакция закона

Поправки к Закону об охранных зонах, предложенные Министерством экономики Латвии, предусматривают возможность строительства новых зданий в прибрежной дюнной защитной зоне не только в городах, как это было до сих пор, но и в поселках.

Как сообщает программа "360 Ziņas", это вызвало обеспокоенность среди защитников природы, поскольку такие изменения могут угрожать еще нетронутым природным территориям на побережье Балтийского моря.

Суть законопроекта объясняется необходимостью упростить процесс согласования строительства. Однако эксперты в области охраны природы отмечают, что текст поправок на самом деле не облегчает процедуру согласования, а существенно расширяет территории, доступные для застройки. По их мнению, общественная выгода от подобных изменений недостаточно оценена.

Экологи предупреждают, что после принятия поправок некоторые владельцы земли смогут развивать недвижимость на территориях, которые ранее были защищены законом. При этом эксперты подчеркивают, что любое развитие в таких зонах должно сопровождаться оценкой воздействия на окружающую среду — с учетом климатических изменений и эрозии береговой линии, которая уже сейчас представляет угрозу прибрежным районам.

От самоуправлений также звучат призывы сохранить прежнюю осторожность. Например, в Саулкрастском крае подчеркивают, что даже если поселок получит статус, приравненный к городу в рамках закона, это еще не означает, что застройка дюн станет возможной или будет поддержана. Представители самоуправлений заявляют, что продолжат строго соблюдать нормы охранного законодательства и защищать побережье от чрезмерной урбанизации.

Хотя строительство в дюнах по-прежнему требует тщательной оценки воздействия на окружающую среду, остается открытым вопрос: не превратятся ли прибрежные деревни со временем в "новую Юрмалу", где частные дома и гостиницы вытеснят природные ландшафты? Ответ во многом будет зависеть от политики развития каждого конкретного самоуправления и отношения общества к сохранению прибрежной природы.

Закон об охранных зонах действует с 2002 года и неоднократно становился причиной широких общественных дискуссий. На этот раз также планируется тщательно следить за продвижением законопроекта в правительстве и Сейме, учитывая его возможное влияние на одно из самых ценных природных богатств Латвии — прибрежные дюны.

#строительство #закон #дюна
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Боррцы за экологию и зелёную энергию только когда пахнет бумажной зеленью борцы,а так всё только в интересах узкого круга лиц,оборзевших от своей безнаказанности ,которым на Латвию глубоко плевать.👽

    7
    1
  • VKo
    Valerijs Kudrjašovs
    25-го июля

    Природа однозначно заберёт своё обратно. Достаточно посмотреть на, таким же образом, застроенный берег Чёрного моря в Украине и России. Как смываются целые ряды построек. Да и навряд ли людям понравится залитый в бетон берег моря, вместо живописных, морских дюн.

    19
    1
  • К
    Кайзер
    Valerijs Kudrjašovs
    25-го июля

    Понты всегда дороже денег ! Ну как ещё хуторскому показать другим хуторским их место и заявить, что он круче всех ? Построить свой хутор в дюнной зоне.

    13
    1
ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 129
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 925
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 843
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1042

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео