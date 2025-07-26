Baltijas balss logotype

Глава минобороны США принял трех министров, включая латвийского Спрудса 1 1271

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2025
Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу встретился в Пентагоне с министрами обороны трёх стран Балтии — министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, министром обороны Литвы Довиле Шакалене и министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

Во время встречи министры стран Балтии подтвердили свою готовность выделять на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а Хегсет отметил, что это служит напоминанием всем странам-членам НАТО об их обязательствах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Хегсет поблагодарил коллег за уважение, которое страны Балтии проявляют к американским военным, а также за пример, который они подают другим союзникам.

«США по-прежнему полностью преданы НАТО, и вместе мы достигнем мира в Европе через силу, задавая условия для долгосрочного мира в Украине путём переговоров, обеспечивая устойчивое сдерживание и повышая боеспособность и совместимость союзников», — подчеркнул Хегсет.

При этом руководитель Пентагона дал понять, что Европа не пуп Земли – он отметил, что у США есть множество других обязательств по всему миру, включая заботу о собственной безопасности и недопущение войны в Индо-Тихоокеанском регионе.

GwtzKFQWkAAMG8Y.jpg

Андрис Спрудс на ступенях Пентагона. (Фото Минобороны США).

Хегсет считает, что усилия стран Балтии будут сдерживать агрессора и повышать готовность к отражению агрессии.

«Я также рад, что размещение наших HIMARS (артиллерийских систем) помогло в подготовке ваших армий перед тем, как они сами получат технику HIMARS», — отметил Хегсет.

Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что сегодняшняя встреча подтверждает крепкое и надёжное сотрудничество между странами Балтии и США.

Министр обороны Латвии Спрудс полностью поддержал коллегу, подчеркнув, что в это трудное время особенно важно, чтобы армии союзников становились более сильными.

Министр обороны Литвы Шакалене, в свою очередь, заявила, что каждый американский солдат в Литве — это «наш собственный солдат». «Мы считаем (американских солдат) членами семьи», — добавила литовский министр.

(1)
  • П
    Процион
    26-го июля

    Американцы берегут своё время, принимают прибалтов не по одному, а пачками. Как министров, так и президентов. И лишь вынужденно, когда дипломатический этикет напоминает, что «давно уже не встречались». Сами прибалты не представляют для Америки никакого интереса — и по одному, и вместе взятые, так зачем на них тратить время? Выполняете приказы Пентагона, и ладно, нет — будете наказаны. Так что для Спрудса Хегсет никакой не коллега, а шеф или босс, команды которого не обсуждаются, а выполняются беспрекословно, точно и в срок (так написано в армейском уставе). Эстонка Шакалене (как её фамилия в переводе. кто-нибудь знает?) подстилается под Америку уже откровенно. Вот что она выдала: «Каждый американский солдат в Литве — это наш собственный солдат. Мы считаем их членами семьи. Надо ещё добавить что-то типа «моя постель — их постель» в конце этой тирады. Не уверен, что у вас, г-да, такие репортажи вызывают чувство гордости за страну и радость от дружбы с заокеанским партнёром. Скорее это будет чувство брезгливости и даже омерзения.

    38
    2

