Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу встретился в Пентагоне с министрами обороны трёх стран Балтии — министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, министром обороны Литвы Довиле Шакалене и министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

Во время встречи министры стран Балтии подтвердили свою готовность выделять на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а Хегсет отметил, что это служит напоминанием всем странам-членам НАТО об их обязательствах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Хегсет поблагодарил коллег за уважение, которое страны Балтии проявляют к американским военным, а также за пример, который они подают другим союзникам.

«США по-прежнему полностью преданы НАТО, и вместе мы достигнем мира в Европе через силу, задавая условия для долгосрочного мира в Украине путём переговоров, обеспечивая устойчивое сдерживание и повышая боеспособность и совместимость союзников», — подчеркнул Хегсет.

При этом руководитель Пентагона дал понять, что Европа не пуп Земли – он отметил, что у США есть множество других обязательств по всему миру, включая заботу о собственной безопасности и недопущение войны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Андрис Спрудс на ступенях Пентагона. (Фото Минобороны США).

Хегсет считает, что усилия стран Балтии будут сдерживать агрессора и повышать готовность к отражению агрессии.

«Я также рад, что размещение наших HIMARS (артиллерийских систем) помогло в подготовке ваших армий перед тем, как они сами получат технику HIMARS», — отметил Хегсет.

Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что сегодняшняя встреча подтверждает крепкое и надёжное сотрудничество между странами Балтии и США.

Министр обороны Латвии Спрудс полностью поддержал коллегу, подчеркнув, что в это трудное время особенно важно, чтобы армии союзников становились более сильными.

Министр обороны Литвы Шакалене, в свою очередь, заявила, что каждый американский солдат в Литве — это «наш собственный солдат». «Мы считаем (американских солдат) членами семьи», — добавила литовский министр.