Очередного ребенка высадили из автобуса, хотя до дома - 250 км

Бывало ли у вас, что деньги есть только на банковской карте, но в общественном транспорте это средство оплаты не принимают? Для взрослого — это одна ситуация: можно попытаться договориться с водителем, попросить о помощи или подождать, пока проблема разрешится. Но совсем другое дело — если в такой ситуации оказывается ребёнок, путешествующий в одиночку и полностью зависящий от понимания и отзывчивости окружающих, пишет LA.LV .

На такую ситуацию в социальной сети Facebook обратила внимание одна женщина, поделившись своей историей, которая заставляет задуматься о важности человечности даже в самых обыденных обстоятельствах.

Она пишет: «Вряд ли мой пост в Facebook что-то глобально изменит в политике качества услуг компании ECOLINES и отношении водителей междугородних автобусов, но молчать об этом я тоже не могу. В интернете мне не раз попадались “страшные истории” пассажиров о том, как водители этого перевозчика то высаживают кого-то на остановке, то, управляя автобусом, параллельно “шастают” по сайтам объявлений и т.д. Но сегодня безответственное поведение сотрудника этой компании затронуло и нас.

После визита к друзьям дочь собиралась вернуться домой рейсом междугороднего автобуса Рига – Балтинава в 10:30. Так как в автобусе есть терминал для безналичной оплаты, а у ребёнка не было наличных, она планировала купить билет картой. К сожалению, расплатиться не удалось — терминал не принимал карту. После нескольких неудачных попыток дочери сказали выйти из автобуса, прекрасно зная, что до места назначения — Балтинавы — 250 км, а автобусы туда ходят не каждый час. По той же причине из автобуса высадили ещё одну потенциальную пассажирку — терминал не принимал её карту.

Прежде чем я успела дозвониться до дочери и попросить её соединить меня с водителем, чтобы попробовать найти общее решение (встретить и оплатить на месте, или попросить подождать, пока ребёнок снимет деньги в банкомате), я получила звонок от плачущего ребёнка: её высадили. Излишне говорить, в каком шоке мы были от такого поведения взрослого человека. Дочь впервые ехала одна из Риги на автобусе. До этого одна в Риге она не бывала.

Как позже выяснилось, до Балтинавы она ехала бы не одна. Услышав, что в автобусе есть женщина, следующая до конечной, дочь обратилась к ней с просьбой одолжить денег на билет, пообещав, что родители в конце маршрута её встретят и вернут сумму. Женщина отказала. Если этот текст достигнет той “отзывчивой” женщины — отдельное “спасибо” от меня. В наше неспокойное время, когда в мире возникают всё новые вооружённые конфликты и мы ужасаемся жажде крови и равнодушию власть имущих к человеческой жизни, хочется хотя бы от окружающих человечности, а не равнодушного отказа помочь, глядя на плачущего ребёнка, оставшегося на перроне только потому, что терминал в автобусе не работал…

P.S. Водителя я в Балтинавe встретила и “передала привет” от дочери. С компанией ECOLINES, к сожалению, невозможно связаться в субботу. Вопрос будет поднят в понедельник перед другими инстанциями, потому что ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Если у кого-то есть претензии по поводу приложенного фото, на котором, возможно, видно “героя дня”, и хочется апеллировать к регламенту о защите персональных данных — пожалуйста, но, к сожалению, эмоции этого дня нашей семье уже никто не компенсирует…»