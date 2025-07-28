Baltijas balss logotype

Очередного ребенка высадили из автобуса, хотя до дома - 250 км 1 1375

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Очередного ребенка высадили из автобуса, хотя до дома - 250 км

Бывало ли у вас, что деньги есть только на банковской карте, но в общественном транспорте это средство оплаты не принимают? Для взрослого — это одна ситуация: можно попытаться договориться с водителем, попросить о помощи или подождать, пока проблема разрешится. Но совсем другое дело — если в такой ситуации оказывается ребёнок, путешествующий в одиночку и полностью зависящий от понимания и отзывчивости окружающих, пишет LA.LV.

На такую ситуацию в социальной сети Facebook обратила внимание одна женщина, поделившись своей историей, которая заставляет задуматься о важности человечности даже в самых обыденных обстоятельствах.

Она пишет: «Вряд ли мой пост в Facebook что-то глобально изменит в политике качества услуг компании ECOLINES и отношении водителей междугородних автобусов, но молчать об этом я тоже не могу. В интернете мне не раз попадались “страшные истории” пассажиров о том, как водители этого перевозчика то высаживают кого-то на остановке, то, управляя автобусом, параллельно “шастают” по сайтам объявлений и т.д. Но сегодня безответственное поведение сотрудника этой компании затронуло и нас.

После визита к друзьям дочь собиралась вернуться домой рейсом междугороднего автобуса Рига – Балтинава в 10:30. Так как в автобусе есть терминал для безналичной оплаты, а у ребёнка не было наличных, она планировала купить билет картой. К сожалению, расплатиться не удалось — терминал не принимал карту. После нескольких неудачных попыток дочери сказали выйти из автобуса, прекрасно зная, что до места назначения — Балтинавы — 250 км, а автобусы туда ходят не каждый час. По той же причине из автобуса высадили ещё одну потенциальную пассажирку — терминал не принимал её карту.

Прежде чем я успела дозвониться до дочери и попросить её соединить меня с водителем, чтобы попробовать найти общее решение (встретить и оплатить на месте, или попросить подождать, пока ребёнок снимет деньги в банкомате), я получила звонок от плачущего ребёнка: её высадили. Излишне говорить, в каком шоке мы были от такого поведения взрослого человека. Дочь впервые ехала одна из Риги на автобусе. До этого одна в Риге она не бывала.

Как позже выяснилось, до Балтинавы она ехала бы не одна. Услышав, что в автобусе есть женщина, следующая до конечной, дочь обратилась к ней с просьбой одолжить денег на билет, пообещав, что родители в конце маршрута её встретят и вернут сумму. Женщина отказала. Если этот текст достигнет той “отзывчивой” женщины — отдельное “спасибо” от меня. В наше неспокойное время, когда в мире возникают всё новые вооружённые конфликты и мы ужасаемся жажде крови и равнодушию власть имущих к человеческой жизни, хочется хотя бы от окружающих человечности, а не равнодушного отказа помочь, глядя на плачущего ребёнка, оставшегося на перроне только потому, что терминал в автобусе не работал…

P.S. Водителя я в Балтинавe встретила и “передала привет” от дочери. С компанией ECOLINES, к сожалению, невозможно связаться в субботу. Вопрос будет поднят в понедельник перед другими инстанциями, потому что ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Если у кого-то есть претензии по поводу приложенного фото, на котором, возможно, видно “героя дня”, и хочется апеллировать к регламенту о защите персональных данных — пожалуйста, но, к сожалению, эмоции этого дня нашей семье уже никто не компенсирует…»

Читайте нас также:
#общественный транспорт
3
1
1
37
2
11

Оставить комментарий

(1)
  • aa
    aa aa
    28-го июля

    Не ребенка, но подростка. И да, за проезд надо платить. Не работает карточка, твои проблемы. Покупай билет в телефоне, заранее. Не стоит винить шофёра в соблюдении им инструкций. Ему строго предписано, как в таких случаях себя вести. Требовать от него лично за свои деньги билет покупать - верх лицемерия.

    25
    21

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 130
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 926
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 845
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1043

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 9
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 2
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 11
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 11
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 16
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 18
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 9
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 2
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео