Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2025
Пошли вверх цены на электричество в Латвии
Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе осталась на низком уровне - по сравнению с предыдущей неделей цена выросла на 8% и составила 56,27 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

В Литве средняя цена электроэнергии выросла на 7% и составила 56,27 евро за МВт-ч, а в Эстонии - на 31% и составила 49,33 евро за МВт-ч. "Цена в системе "Nord Pool" выросла на 20% до 39,59 евро за МВт-ч.

Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе составила 89,63 евро за МВт-ч в Германии и 103,92 евро за МВт-ч в Польше.

Изменение цен на электроэнергию в странах Балтии было обусловлено снижением на 36 % объемов выработки ветряных электростанций. В то время как объем солнечной энергии в странах Балтии оставался стабильным, в целом по региону он был на 25 % ниже, чем на предыдущей неделе.

Импорт электроэнергии в страны Балтии в целом вырос на 1 %, в то время как импорт из Финляндии снизился на 5 %.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 6306 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 7029 ГВт-ч.

Общий объем потребления электроэнергии в странах Балтии почти не изменился и составил 449 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 1% выше, чем неделей ранее, и составило 115 ГВт-ч. В Эстонии потребление выросло на 6% до 130 ГВт-ч. В Литве потребление составило 205 ГВт-ч, что на 3 % меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4%, всего было произведено 273 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии увеличилось на 17 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 115 ГВт-ч. В то же время в Эстонии выработка снизилась на 9 %, было произведено 58 ГВт-ч. В Литве производство электроэнергии упало на 17 % до 100 ГВт-ч.

Страны Балтии произвели 61 % электроэнергии, потребляемой в регионе.

#латвия
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    29-го июля

    А пели то, пели... Ни на цент не поднимится.... Лгуны.... Очередной позор...

    6
    1
  • Д
    Дед
    28-го июля

    А в России потребители платят 0.02 евро за кило ватт. Как то так!

    41
    3

