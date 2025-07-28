Саботаж под водой: в Балтийском море тестируют защиту критической инфраструктуры

Ученые пытаются найти технологические инструменты и методы для выявления и отслеживания подводных инцидентов в Балтийском море в реальном времени, пишет ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

Этим занимается самое современное морское исследовательское судно НАТО "Alianse", которое называют плавучей лабораторией. Это судно недавно находилось в водах Балтии, где ученые на его борту проводили эксперименты и искали способы эффективной защиты подводной инфраструктуры в Балтийском море.

На побережье Готланда в Швеции ученые Центра морских исследований и экспериментирования НАТО (ЦМИЭ) собираются погрузить в воды Балтийского моря современные акустические датчики. Планируется выяснить, как с помощью датчиков можно помочь союзникам обнаруживать повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и не допускать их в дальнейшем.

Ученый ЦМИЭ Роберт Бин отметил: "Были случаи саботажа против критически важной инфраструктуры, например, повреждений трубопроводов, линий связи, оптических кабелей. Мы пытаемся понять, в какой среде возникают эти проблемы, поэтому мы смотрим, что происходит под водой, или скорее слушаем, что происходит под водой, и все это - соединяя с картинкой. Мы стараемся выяснить, как справиться с подобными ситуациями".

Судно "Alianse" обычно базируется в порту Специи в Италии. Оно оснащено как лаборатория, и там работают ученые ЦМИЭ, международные эксперты по подводным исследованиям. Экипаж судна формируют военно-морские силы Италии.

В Балтийском море недавно были повреждены важные для нескольких стран кабели. В отдельных случаях при этом использовались якоря, которые волокли по дну, чтобы повредить стратегическую инфраструктуру. Ученые готовятся к одному из главных тестов: будет имитирован акустический шум, подобный звуку, сопровождающему выброс якорей с судов.

"Впервые нам удалось зафиксировать спуск якоря на морское дно. И хотя это была имитация якоря, балласт, было очень интересно это увидеть", - рассказал Бин, отметив, что цель - научиться прогнозировать такие события, слушая, что происходит под водой.

"В момент, когда такие события уже происходят, мы стараемся наблюдать за их ходом и в реальном времени передавать информацию людям, которые помогают провести оценку. А потом мы можем помочь и криминалистам", - пояснил Бин.

Сложное морское дно и плотная инфраструктура Балтийского моря являются идеальной средой для подобных экспериментов. Бин признает: "Очень интересно работать в этих водах, потому что они для нас новые. И проблемная среда, и эти акты саботажа - тоже довольно новая вещь для нас. Это помогает нам найти способ использования разработанных нами технологий, инноваций путем внесения в них изменений и добавления алгоритмов, чтобы наилучшим образом помочь справиться с проблемой".