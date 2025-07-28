Стартует праздничный месяц Риги: первые мероприятия уже на этой неделе

Традиционно в августе Рига отмечает свой день рождения. Первые бесплатные мероприятия для рижан и гостей столицы ожидаются уже в конце этой недели.

Летний концертный сезон этого года в Риге начнётся 1 августа в 19:00 в Верманском саду с особой концертной программы — «Кабаре прекрасных садовников». Зрители смогут насладиться жемчужинами музыкального театра, новыми и неожиданными интерпретациями всемирно известных песен, эффектными танцевальными номерами, а также искромётными комическими скетчами и монологами, которые придадут сцене остроумие и театральность.

В концертной программе примут участие: Айя Витолиня, Бригита Рейсоне, Сарма Лиеде, Вильхельмине Жагата, Армандс Силиньш, танцоры объединения “Sixth”, Матис Жилинскис, Арианс Севишкис, Харийс Лочмелис и другие. Это станет ярким началом цикла концертов, который привнесёт музыку и атмосферу праздника в самое сердце Риги — Верманский сад.

А уже 2 августа с 12:00 в районе Зиепниеккалнс в парке Эбельмуйжа праздник пройдёт в стиле ретро, воссоздавая атмосферу второй половины XIX и начала XX века — гостей ждут спектакль под открытым небом, яркие концерты и дискотека. Семьи с детьми в этот день смогут активно и творчески проводить время. В числе мероприятий — творческая мастерская старинных музыкальных инструментов, мастерская театральных реквизитов, а также возможность попробовать создать природные гобелены, игрушки из соломы и научиться плести верёвки.

В программе на сцене – спектакль под открытым небом по произведению классика латышской литературы Рудольфа Блауманиса «Из сладкой бутылочки» (No saldenās pudeles), а также разнообразные концерты, объединённые общей темой традиций и уютной атмосферы. Вечером, в 18:00, состоится концерт группы “Rahu”, а в 19:00 начнётся дискотека (залюмбалле) с этногруппой “Ogas” и Рижским танцевальным клубом.

Летнюю праздничную программу Риги в этом году объединяет девиз “RakstuRīga”, который одновременно отмечает 500-летие латышской книги, призывает осознать и ценить богатое культурное наследие города, а также искать характерные черты современной культурной жизни столицы — как в микрорайонах, так и на центральных праздничных мероприятиях.

Больше информации о летних и праздничных мероприятиях Риги можно найти на сайте rigasvasara.lv, а также на страницах Рижской думы в социальных сетях “Rīga” и “Rīgā notiek”.