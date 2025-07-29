Baltijas balss logotype

Дата публикации: 29.07.2025
Латвийские банки научат украинцев... украинскому языку

В соответствии с изменениями в Законе о кредитных учреждениях, касающимися использования государственного языка при оказании финансовых услуг в Латвии, Ассоциация финансовой отрасли (АФО) в сотрудничестве с Центром государственного языка подготовила практические рекомендации. Их цель — ясно и понятно истолковать установленные законом требования и оказать поддержку банкам в их внедрении в повседневную практику.

С 11 июля этого года вступил в силу регламент, который предусматривает право клиентов получать все финансовые услуги на латышском языке. Это касается как повседневных услуг, договоров и условий, так и доступности информации на цифровых платформах, включая мобильные приложения, обслуживания в отделениях, а также в колл-центрах и других каналах связи.

Можно подумать, что раньше это было недоступно...

Одновременно регламент допускает возможность соглашения между клиентом и кредитным учреждением об использовании официального языка другой страны ЕС или страны-кандидата, если обе стороны с этим согласны и банк способен это обеспечить. В то же время языки третьих стран, такие как русский, не предусмотрены как вариант по умолчанию — их использование возможно лишь в индивидуальном общении (разговор, телефонный звонок), но не в документах, на сайтах или в двуязычных буклетах. Исключение сделано для обслуживания украинских граждан, когда украинский язык может использоваться в официальных документах и цифровых интерфейсах.

В рекомендациях разъясняется, что банкам разрешено и запрещено. Например, в будущем реклама услуг на языках третьих стран больше не будет допускаться, также как и их использование в цифровом контенте или документах, предназначенных для клиентов в Латвии.

При этом приводятся практические примеры, в которых международный характер услуги, например, специфические межбанковские соглашения, допускают использование английского языка без необходимости перевода.

Особое внимание в рекомендациях уделено тому, как банкам следует действовать в ситуациях, когда клиенты хотят продолжать общение на языке, отличном от латышского. Поясняется, что отказ банка в этом случае не считается нарушением прав.

Для внедрения новых требований банкам установлен переходный период — они должны адаптировать свои системы, процедуры и материалы, чтобы обеспечить полное соответствие до 30 сентября 2026 года.

Договоры, заключенные ранее, например, на русском языке, могут оставаться в силе, но любые их изменения в дальнейшем должны производиться на латышском языке или на одном из других языков, разрешенных новым порядком.

АФО подчеркивает, что данные рекомендации — важный инструмент для обеспечения единого понимания и равного отношения ко всем клиентам, а также для содействия качественному использованию государственного языка в финансовом секторе. Также АФО подчеркивает, что обязанность использовать государственный язык должна быть установлена для всех поставщиков финансовых услуг, а не только для банков.

В Сейме в настоящее время рассматривается законопроект о распространении аналогичных требований на платежные учреждения и учреждения электронной денежной системы, также предоставляющие платежные услуги. АФО ожидает, что аналогичное требование будет установлено и для небанковских кредиторов, поскольку они предоставляют схожие услуги, но в настоящее время запрет на использование русского языка к ним не применяется.

#русский язык #банки
(1)
  • З
    Злой
    29-го июля

    Совсем крыша у людей едет, попробуй уому скажи, что раньше в ВУЗЕ было два потока, латышский и русский, школы, детсады......не поверят и сочтут за сумасшедшего.

    79
    2

