Дата публикации: 29.07.2025
Врут? 2000 премия, бесплатные поездки, пиво в офисе. В соцсетях делятся, какие бонусы получают от работодателя

Хорошая зарплата, классные коллеги, удобный график... У каждого из нас на работе есть вещи, которые доставляют хоть небольшое удовольствие от повседневности. Но если есть еще и различные бонусы, это выводит работу на новый уровень.

@vitavitaiva «Threads» спрашивает: «Какие были твои самые большие бонусы от работодателя??? Я в свое время работала в компании, где каждые 3 года нас возили в недельный тур. К тому же — за эту неделю я еще получала зарплату. Я была в Африке, Бразилии, Аргентине, США 3 раза в разных местах. А также 2 раза в год я могла бесплатно получить товаров на 300 евро».

Некоторые комментарии заставляют затаить дыхание!

@sir_gint пишет: «На работе мне каждый год перед Рождеством выплачивают бонус в размере 2000 евро, в офисе есть сауна, можно пить пиво, в столовой можно есть каждый день бесплатно, можно работать из дома. Этот работодатель заслуживает похвалы, но я не скажу, где он находится — мне не нужна конкуренция».

Другой комментатор также делится своим опытом: «5 раз в год я отправляюсь в 10-дневные оплачиваемые поездки, в которых не только весь транспорт, проживание и питание бесплатны, не только продолжают платить зарплату, но даже добавляют деньги на командировочные расходы и эксклюзивные впечатления, которые даже за большие деньги не купить».

«Я работаю в компании, где хорошие сотрудники 3–4 раза в год могут получить полностью оплаченные поездки, а самые продуктивные сотрудники могут получить iPhone, MacBook, AirPods и денежные призы, например, в настоящее время — 1000–5000 долларов. Постоянно инвестируется в благополучие, навыки и развитие сотрудников. В компании нет токсичных людей, слухов, осуждения, и за этим очень следят», — рассказывает одна женщина.

  • A
    Aleks
    29-го июля

    В основном все такие компании принадлежат иностранцам-они почему то ценят людей,в отличии от наших,что латышей,что остальных.Может,потому что все не могут нажраться материальных благ,к которым хорошо жившие иностранцы уже относятся не так как выходцы из постсоветского пространства.Но они хоть имеют бизнес,а не грабят бюджет как оккупанты и их латышские приспешники предатели .

    30
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    30-го июля

    не грабят бюджет как оккупанты -- Что вы имеете ввиду под понятием оккупанты, надеюсь это не те, кто создал в Латвии целые отрасли промышленности и поднял сельское хозяйство, которые новые saimnieksi благополучно ухайдохали?

    30
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    Необходимо также добавить, что во все эти компании принимают на работу только тех, для кого латышский язык является родным. Ну не зря же латыши создавали государство исключительно для себя? А также при принятии очень важны родственные связи.

    48
    8
  • I
    Ivans
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    Вовсе нет, в такие компании можно попасть имея требуемые навыки и\или харизму, не обязательно быть сыном маминой подруги. Под навыками имею введу то, что высоко цениться и далеко не каждый умеет.

    2
    1
