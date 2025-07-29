Врут? 2000 премия, бесплатные поездки, пиво в офисе. В соцсетях делятся, какие бонусы получают от работодателя

Хорошая зарплата, классные коллеги, удобный график... У каждого из нас на работе есть вещи, которые доставляют хоть небольшое удовольствие от повседневности. Но если есть еще и различные бонусы, это выводит работу на новый уровень.

@vitavitaiva «Threads» спрашивает: «Какие были твои самые большие бонусы от работодателя??? Я в свое время работала в компании, где каждые 3 года нас возили в недельный тур. К тому же — за эту неделю я еще получала зарплату. Я была в Африке, Бразилии, Аргентине, США 3 раза в разных местах. А также 2 раза в год я могла бесплатно получить товаров на 300 евро».

Некоторые комментарии заставляют затаить дыхание!

@sir_gint пишет: «На работе мне каждый год перед Рождеством выплачивают бонус в размере 2000 евро, в офисе есть сауна, можно пить пиво, в столовой можно есть каждый день бесплатно, можно работать из дома. Этот работодатель заслуживает похвалы, но я не скажу, где он находится — мне не нужна конкуренция».

Другой комментатор также делится своим опытом: «5 раз в год я отправляюсь в 10-дневные оплачиваемые поездки, в которых не только весь транспорт, проживание и питание бесплатны, не только продолжают платить зарплату, но даже добавляют деньги на командировочные расходы и эксклюзивные впечатления, которые даже за большие деньги не купить».

«Я работаю в компании, где хорошие сотрудники 3–4 раза в год могут получить полностью оплаченные поездки, а самые продуктивные сотрудники могут получить iPhone, MacBook, AirPods и денежные призы, например, в настоящее время — 1000–5000 долларов. Постоянно инвестируется в благополучие, навыки и развитие сотрудников. В компании нет токсичных людей, слухов, осуждения, и за этим очень следят», — рассказывает одна женщина.