Неожиданно: природные заповедники раздражают латвийцев

В восемнадцати краях Латвии будет создано тридцать девять новых природных заповедников, а в четырёх регионах будут расширены площади ранее созданных заповедников, пишет Latvijas Avīze.

Новые природные заповедники затронут сельскохозяйственные угодья и леса общей площадью 4311 га. Правительство приняло такое решение, несмотря на возражения людей и самоуправлений. Одновременно список особо охраняемых природных территорий Европейского союза (ЕС) в Латвии пополнится 94 национальными особо охраняемыми природными территориями, которые будут включены в единую сеть особо охраняемых природных территорий ЕС "Natura 2000".

Поправки, которые ещё предстоит рассмотреть в Сейме, предусматривают не только обязанность государства и самоуправлений сохранять особо охраняемые биотопы на территориях "Natura 2000", но и 20-летний запрет на любое строительство, если на месте планируемого строительства были уничтожены деревья-исполины. В природных заповедниках будут соблюдаться общие правила охраны и использования особо охраняемых природных территорий, изданные правительством 16 марта 2010 года, которые предусматривают различные ограничения хозяйственной деятельности. На экологически чувствительных луговых территориях сохранятся действующие требования к управлению луговыми угодьями, вытекающие из условий поддержки в рамках общей сельскохозяйственной политики.

Как поясняет Министерство умного управления, эти поправки завершат процедуру нарушения, инициированную Европейской комиссией против Латвии в связи с недостаточной защитой биотопов, в основном богатых видами пастбищ и лугов. Таким образом, будет защищено 2533 га луговых биотопов, имеющих значение для ЕС, в том числе около 1658 га богатых видами пастбищ и лугов.

Под природные заповедники также отведены лесные земли, в том числе 652 га государственных лесов, которыми управляет компания "Latvijas valsts meži".