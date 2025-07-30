Тело — новый главный артист: что теперь показывают в Рижском цирке

С тех пор, как Рижский цирк отказался от животных, его помещения были приспособлены для акробатических номеров и постановок современного танца, пишет Latvijas Avīze.

"В современном цирке мы больше не используем животных, но мы, люди, разговариваем с животным внутри себя, пробуждаем его, даем зрителю увидеть, на что способно человеческое тело", - говорит художественный директор Рижского цирка Мартиньш Киберс.

Знакомство публики с новым имиджем и концепцией деятельности Рижского цирка - стать многофункциональной и современной площадкой для циркового искусства, музыки, танца и других междисциплинарных мероприятий - стало одной из важнейших задач Рижского цирка с момента смены направления в 2017 году. Финансирование Европейского фонда регионального развития помогло ему стать таковым.

В 1888 году цирковой артист, дрессировщик лошадей и предприниматель Альберт Саламонский при участии первого академически образованного латышского архитектора Яниса Фридриха Бауманиса менее чем за год построил первое постоянное кирпичное здание цирка, которое сейчас считается одним из старейших в Европе и до сих пор единственным в Балтии. Более того, Рижский цирк не прекращал работу даже в военные годы, поэтому он считается старейшим непрерывно действующим цирковым зданием в мире.

Вмещавший в первые десятилетия своего существования до 1700 зрителей, Рижский цирк также стал первым городским зданием, предназначенным для массовых развлечений: помимо цирковых представлений, здесь проходили концерты, различные публичные собрания и первые кинопоказы. С момента постройки цирковое здание претерпело лишь относительно небольшие реконструкции и расширения, и только в 2020 году аварийное здание, пострадавшее от времени, было закрыто на два года и прошло масштабную реконструкцию, особое внимание при которой было уделено теплоизоляционным работам, включая утепление исторического купола.

Реконструкция считается сложной. Её выполнила строительная компания "Aidaco Construction" по проекту архитектурного бюро NRJA. В ноябре 2022 года реконструированная арена Рижского цирка была открыта для публики. После открытия арена была оснащена звуковой, световой и занавесной системами, а также телескопическими трибунами от компании "Articul".

В дальнейшем планируются 2-я и 3-я очереди проекта, которые включают в себя строительство пассажа на улице Меркеля-Калниня, цирковой школы и художественных резиденций, а также полную реконструкцию фасада с улицы Меркеля.