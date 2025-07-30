Baltijas balss logotype

Тело — новый главный артист: что теперь показывают в Рижском цирке 2 1112

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2025
LETA
Тело — новый главный артист: что теперь показывают в Рижском цирке

С тех пор, как Рижский цирк отказался от животных, его помещения были приспособлены для акробатических номеров и постановок современного танца, пишет Latvijas Avīze.

"В современном цирке мы больше не используем животных, но мы, люди, разговариваем с животным внутри себя, пробуждаем его, даем зрителю увидеть, на что способно человеческое тело", - говорит художественный директор Рижского цирка Мартиньш Киберс.

Знакомство публики с новым имиджем и концепцией деятельности Рижского цирка - стать многофункциональной и современной площадкой для циркового искусства, музыки, танца и других междисциплинарных мероприятий - стало одной из важнейших задач Рижского цирка с момента смены направления в 2017 году. Финансирование Европейского фонда регионального развития помогло ему стать таковым.

В 1888 году цирковой артист, дрессировщик лошадей и предприниматель Альберт Саламонский при участии первого академически образованного латышского архитектора Яниса Фридриха Бауманиса менее чем за год построил первое постоянное кирпичное здание цирка, которое сейчас считается одним из старейших в Европе и до сих пор единственным в Балтии. Более того, Рижский цирк не прекращал работу даже в военные годы, поэтому он считается старейшим непрерывно действующим цирковым зданием в мире.

Вмещавший в первые десятилетия своего существования до 1700 зрителей, Рижский цирк также стал первым городским зданием, предназначенным для массовых развлечений: помимо цирковых представлений, здесь проходили концерты, различные публичные собрания и первые кинопоказы. С момента постройки цирковое здание претерпело лишь относительно небольшие реконструкции и расширения, и только в 2020 году аварийное здание, пострадавшее от времени, было закрыто на два года и прошло масштабную реконструкцию, особое внимание при которой было уделено теплоизоляционным работам, включая утепление исторического купола.

Реконструкция считается сложной. Её выполнила строительная компания "Aidaco Construction" по проекту архитектурного бюро NRJA. В ноябре 2022 года реконструированная арена Рижского цирка была открыта для публики. После открытия арена была оснащена звуковой, световой и занавесной системами, а также телескопическими трибунами от компании "Articul".

В дальнейшем планируются 2-я и 3-я очереди проекта, которые включают в себя строительство пассажа на улице Меркеля-Калниня, цирковой школы и художественных резиденций, а также полную реконструкцию фасада с улицы Меркеля.

#цирк
2
0
0
7
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    30-го июля

    По ошибке сходил в цирк, ужаснулся, трибун нет, оркестровой ложи нет, стояли и смотрели какую-то чушь местных, нет того цирка к корому мы привыкли, придётся в Санкт-Петербург ездить в цирк, который старше нашего но в хорошем состоянии, а местные всё доведут до ручки, дай только власть

    22
    2
  • Е
    Ехидный
    30-го июля

    цирк без дрессированных животных это не цирк - безалкогольное пиво!!!

    31
    4

Видео