Позор или инвестиция в рекламу: чем обернулся для Латвии визит американского ютюбера

В Латвии до сих пор никто не удостаивался такой чести – ни Папа Римский с Далай Ламой, ни президенты США, ни даже члены политбюро ЦК. Никому из них не разрешалось танцевать на памятнике Свободы.

К нам едет... А кто это?

До сих пор иностранцев за это только штрафовали. И вот – что-то произошло – 20-летнему блогеру из США Даррену Джейсону Уоткинсу-младшему, более известному как IShowSpeed или Speed, не только разрешили трясти своим хозяйством и есть бананы у Милды, не только позволили транслировать это миллионам подписчиков во всем мире, но и дали ему за это денег.

Сам министр экономики Латвии Виктор Валайнис встретил блогера в аэропорту и в своем служебном автомобиле в сопровождении полицейского эскорта отвез в город. «Это большая честь для нас», – сообщил глава экономического ведомства американцу. Тот не спорил, а только возбужденно вращал глазами и в свойственной для себя манере громко и экзальтированно кричал. Так что наши нордические официальные лица нервно вздрагивали. Let s go, here I m (поехали, вот я и здесь), – орал он, сопровождая вопли интересными ужимками.

Подумалось, неужели за эти ужимки и повадки от него фанатеют порядка 90 миллионов подписчиков во всем мире? Подумалось и министру: неужели за это мы заплатили 30 тысяч евро?

Ты меня любишь?

Чтобы хоть частично отбить бабки министр, во время поездки из аэропорта пытался выучить стримера словам Ēs mīlu Latviju. Пока не получилось. Возможно, блогеру придется приехать к нам еще разок.

Знаменитость спешила. Ведь за один день ей надо было совершить «прибалтийский чес», обогнув глобус Балтии. С каждой из балтийских сестер – по 30 «штук». А если учесть, что турне по всем странам Центральной и Восточной Европы...

В сопровождении кортежа из машин полиции ЛР американца с почетом отвезли на Домскую площадь, где он имел встречу с мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом. Мэр использовал служебное положение и прихватил на встречу двух своих сыновей. Впрочем, видно было, что все встречавшие заокеанское чудо должностные лица были смущены, обнимаясь с блогером, и не знали, как себя вести. Он тоже не чувствовал себя с «галстуками» в своей тарелке.

LETA.

Однако какие его годы – кумир подростков забрался на балкон Latvijas radio, на котором когда-то выступал президент Карлис Улманис, и довольно рискованно на нем крутился перед тысячами поклонников, демонстрируя не самый удачный пример безопасности молодежи, которая любит подражать кумирам.

Теперь о нас узнают во всем мире!

Пригласившая сторона настаивает, что один приезд к нам блогера такого уровня сделает больше, чем годы работы Рижского туристического бюро или Латвийского агентства развития. Но сомнительно только, что американские, французские или сингапурские тинейджеры вдруг заинтересуются нашим югенд-стилем, серым горохом и сосновыми лесами. Тем более что теперь они уже и так «побывали» в Латвии, посмотрев ролики своего кумира. И не думается, что после этого попросят пап-миллионеров инвестировать к нам в экономику. Да и все равно он вряд и смог бы объяснить им, где находится эта Латвия. В своих свежих роликах он уже объявил, что Латвия – прекрасный город, и назвал Виестурса Клейнбергса «мэром Латвии», а Даугаву – океаном.

Найти зачинщиков!

Интересно, что пока «мэр Латвии» смущено обнимался со знаменитостью и просил сыновьям автографы, его заместитель Ратниекс писал заявление в полицию по поводу «безобразия» у памятника Свободы.

...Муниципальная полиция Риги начала административное производство по факту нарушения, совершенного интернет-знаменитостью IShowSpeed 15 июля у памятника Свободы, сообщили в полиции агентству LETA.

В ходе административного разбирательства будут выяснены обстоятельства происшествия, установлены ответственные и причастные лица. Более подробная информация о ситуации, проведенных и запланированных действиях полиции, а также о причастных и ответственных лицах в настоящее время не будет обнародована, сообщили в полиции. Так чего ее обнародовать – Министерство экономики и подведомственное ему Агентство инвестиций и развития.

Во время визита в Ригу IShowSpeed, или Даррен Джейсон Уоткинс, провел двухчасовую прямую трансляцию, в ходе которой посетил местные достопримечательности, в том числе Агенскалнский рынок, где самоотверженно пытался пробовать местные деликатесы, парк Победы, где посадил дерево и испек хлеб, памятник Свободы и Домчик. Посетив памятник Свободы, IShowSpeed взобрался на его основание и прогулялся по нему.

В прямом эфире на памятник Свободы также поднялся президент Латвийской баскетбольной ассоциации, бывший президент страны Раймондс Вейонис. Этот момент заставил залиться краской стыда многих комментаторов в латышском сегмете соцсетей.

Свое негодование они выплеснули на мониторы своих компьютеров:

Боксер Кристапс Зутис написал: «Чернокожий стример ест банан рядом с бывшим президентом страны у памятника Свободы. Где ваше уважение к латвийскому, только что прошли Праздники песни».

Журналистка Элита Вейдемане возмутилась: «Что это вообще такое? Почему он скачет у памятника Свободы?»

Кристапс добавил: «Новая традиция – теперь иностранцам разрешено прыгать на нашем памятнике Свободы, если у тебя миллион подписчиков в соцсетях».

Эрнест: «Ратниекс, какой тариф за такое представление на памятнике Свободы? У меня тут парочка стримеров из Риги тоже хотят выступить. Спрашивают, сколько денег надо собрать».

Эдийс: «Каким образом он продвигал Ригу? Назвав Даугаву океаном? Кто вообще это организовал?! И ещё сопровождение с охраной…»

Линда: «Футбольные фанаты запускают салют возле памятника – фу, всё плохо. Какой-то ютубер крутит сальто у подножия памятника – всё классно, аплодируем».

Kvadrāts: «Прекрасно. Пару дней назад восхищались народными традициями, а теперь какой-то обезьян кувыркается у памятника Свободы, а эти малолетние идиоты хлопают в ладоши. И ещё министр встречает…»

Экс-президент Латвии Раймонд Вейонис позже публично извинился на платформе X: «Энергия молодежи важна, и ее нужно поддерживать, но иногда ее сложно удержать в рамках приличия. Это урок для всех нас, включая меня. Приношу извинения за то, что встреча с IShowSpeed у памятника Свободы прошла не так, как планировалось».

Между тем прямая трансляция разнесла «позор» по планете, она в режиме прямой трансляции привлекла более 120 000 зрителей, а запись на платформе YouTube набрала несколько миллионов просмотров.

«Мы должны им помочь!»

В тот же день у Уоткинса-младшего продолжался «прибалтийский чес» – он гостил в Вильнюсе и в Таллине. Говорят, что там все было организовано лучше, так как «галстуки» поздоровались и оставили блогера поклонникам. А в Таллине даже случилось нечаянное шоу – деревянный мост, на котором стояли люди, не выдержал нагрузки и внезапно обрушился. В воду упали десятки человек. Чудом, несмотря на сильное падение, никто серьезно не пострадал.

Сам IShowSpeed бросился к месту происшествия на водном мотоцикле, громко воскликнув: «Мы должны им помочь!» Одни похвалили его за попытку помочь и назвали «героем в реальной жизни», другие же посчитали, что это всего лишь шоу ради просмотров. Так что нам еще повезло, что ради просмотров не решили обрушить нашу «Свободу».

Похоже, больше не пригласят...

Визит инфлюэнсера в Ригу продолжался всего пару часов, однако за это время за визитом наблюдали более 8 миллионов зрителей по всему миру на одной только платформе, подчеркнул Латвийскому радио министр экономики Виктор Валайнис.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сказал, что мероприятие там не было согласовано со столичным самоуправлением. Но признал, что это абсолютно новый опыт: я думаю, что здесь нужно сосредоточиться на цели: насколько большой аудитории мы достигли и насколько большая аудитория увидела то, что мы хотели показать:

«Нам удалось показать нашу природу, нашу культуру, крупнейшие события этого лета в Латвии, нашу еду, наши традиции, и мы сделали все это за два часа, а посмотрели это более 8 миллионов зрителей по всему миру на одной только платформе. При этом различные международные комментаторы уже признали, что в балтийском контексте именно подготовленное Латвией содержание, которое мы показали зрителям, было самым качественным и самым интересным. Есть разные оценки, что это дало нашей экономике, но аудитория была относительно очень большой, и трудно найти какое-либо сопоставимое сравнение c тем, что происходило у нас в последнее время. Особенно, учитывая вложения, которые для этого потребовались».

Вложили действительно немного. Но все равно, теперь стоило бы попытаться понять – легли ли семена в нужную почву? Смотрят ли подписчики знаменитости на подозрительные лепешки и непонятные памятники, слушают ли о традициях и истории, или, скорее всего, поглощены лишь поведением и трюками своего любимца? Другими словами, не платим ли мы ему деньги за его собственную саморекламу? Или за рекламу кока-колы, ведь многие были возмущены, что звезда окропила этим легкомысленным напитком постамент нашей Милды. Возможно, его производитель платит Даррену больше, чем все три балтийские сестры вместе взятые.

Увидеть Париж – и умереть. Со скуки

И потом, не во всех городах остаются довольны тем, какой имидж стример создал их родине. Вот что пишут о его видео в Париже:

@korvabballpizzeria1954 сетует: «Братан, Париж огромен – там так много всего можно посмотреть и сделать, а бро потратил половину своего времени, наблюдая, как люди играют в скучный футбол, а потом ели тако во Франции, вместо того чтобы попробовать местную кухню... прошу прощения за стриминг, но это был тихий и низкобюджетный стрим...»

@scarosboy2332 пишет: «Как французский зритель, следивший за всеми вашими трансляциями, я хочу поделиться своими мыслями. Я был очень разочарован трансляцией о Франции... Я знал, что она пройдёт в Париже, а не где-то еще, но, даже зная это, ожидал чего-то более впечатляющего.

Париж – один из самых знаковых и исторически значимых городов мира, и всё же больше всего люди запомнят этот стрим одним футбольным стадионом и любительским футболом... Даже еда не была культовой. Возможно, у меня были завышенные ожидания, но, похоже, трансляция даже поверхностно не раскрывает того, что может предложить Париж.

Я очень надеюсь, что Спиду удастся узнать больше о Франции в будущем. Эта страна невероятно разнообразна. Путешествие по Франции может каждый день дарить уникальные впечатления и помочь людям осознать, что Франция – это гораздо больше, чем просто Париж и парижане.

@davidb1739 констатирует:

«10% – трансляция 50% – скучный футбольный турнир 30% – поездка на мотоцикле 10% – ожидание еды».

Сколько он стоит?

Американский ютубер и интернет-стример известен своими разнообразными прямыми видеотрансляциями, на которых он в основном играет в компьютерные игры, такие как FIFA, Fortnite, Minecraft и Roblox. Также его темы – футбол и путешествия.

Его смотрят примерно 100 миллионов подписчиков. Чем больше аудитория – тем больше денег. В ютубе у Даррена Джейсона Уоткинса-мл. почти 50 млн подписчиков, а в Инстаграме почти 40 миллионов. Только в YouTube IShowSpeed зарабатывает около 521 тыс. долларов в месяц, по данным YouTubers. Весь его доход складывается из различных источников, включая: рекламу на YouTube, музыкальную деятельность, продажу товаров и спонсорские контракты. Состояние юноши разные источники оценивают в более чем 10 млн долларов.