Baltijas balss logotype

Розничные торговцы готовы к изменениям в продаже алкоголя. А мы? 3 831

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2025
LETA
Розничные торговцы готовы к изменениям в продаже алкоголя. А мы?

Латвийские розничные торговцы готовы к изменениям в регулировании продажи алкоголя, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, сообщили опрошенные агентством ЛЕТА торговые сети. В будущем допускается закрытие отдельных магазинов "top!" по воскресеньям.

Поправки к закону об обороте алкогольных напитков сокращают период, в течение которого можно продавать алкогольные напитки, а также вводят ограничения на их рекламу.

Как сообщила руководитель по коммуникации "Rimi Latvia" Эверита Бичкова, сеть начала готовиться к изменениям заранее, учитывая, что в начальный период возможно недовольство некоторых покупателей, которые еще не знакомы с новыми положениями закона.

В магазинах "Rimi" будет размещена дополнительная информация для покупателей в алкогольном отделе и в прикассовой зоне, а также по внутреннему радио будут сообщения об ограничениях на продажу алкоголя.

"Rimi" также работает над изменением ценников.

Как рассказал представитель "Maxima Latvija" Янис Бесерис, эта сеть также приспосабливается к изменениям. По словам Бесериса, основной деятельностью "Maxima" является розничная торговля продуктами питания, поэтому, несмотря на изменения в часах продажи алкоголя, 172 магазина компании будут работать в обычном режиме, и основные часы работы магазинов останутся неизменными.

"Maxima" начала работу над этими изменениями несколько месяцев назад, чтобы полностью реализовать новые требования. В магазинах будут размещены информационные материалы о новых нормативных изменениях.

Член правления "Elvi Latvija" Лайла Вартукаптейне рассказала, что ассортимент товаров в сети "Elvi" составлен таким образом, чтобы люди могли покупать в магазинах продукты питания и товары повседневной необходимости, поэтому доля алкогольных напитков в ассортименте относительно невелика и существенных изменений в работе магазинов не предвидится. Изменения в часах работы магазинов на данном этапе не планируются.

Представители предприятия розничной торговли "Lidl Latvija" также сообщили, что "Lidl" полностью готов к введению новых ограничений на продажу алкоголя с 1 августа.

Некоторые из этих требований, например, автоматическая блокировка покупок вне разрешенных часов продажи алкоголя, уже были внедрены в кассовые системы "Lidl" и будут приспособлены к новым условиям. Также компания разместит в магазинах разъяснительные листовки и будет транслировать аудиообъявления, чтобы избежать путаницы и недоразумений.

Член правления "top!" Илзе Приедите рассказала агентству ЛЕТА, что сеть "Top! своевременно начала подготовку, в том числе адаптировала кассовые системы, разработала новые информационные материалы, обновила сайт и мобильное приложение, провела беседы с сотрудниками. "Сейчас мы можем сказать, что все необходимые приготовления успешно завершены, и мы готовы к новым условиям", - сказала она.

Приедите добавила, что поправки к закону могут потенциально повлиять на часы работы "Top!", но компания будет следить за ситуацией после 1 августа, оценивать, насколько выгодно работать по воскресеньям, и корректировать часы работы индивидуально для каждого магазина, в зависимости от доли покупок алкогольных напитков. Возможно, некоторые магазины по воскресеньям могут быть закрыты.

Согласно поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, алкогольные напитки теперь можно будет продавать с 10 утра до 8 вечера с понедельника по субботу и с 10 утра до 6 вечера по воскресеньям.

Читайте нас также:
#алкоголь #торговля
4
0
1
0
0
9

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    31-го июля

    Просто будут больше пить, поскольку будут затариваться с большим запасом и весь запас выпивать, также можно будет закупать алкоголь и затем перепродавать жаждущим, история уже не раз показывала- чем больше запретов тем больше пьют, скандинавы в хлам упиваются в эстонии. .

    42
    2
  • пк
    полосатый конь
    31-го июля

    Как в старые-добрые времена, тяжелый труд ночного алкомаркета с удовольствием возьмут на себя например таксисты. Пока существует спрос будет и предложение.

    49
    2
  • Е
    Ехидный
    31-го июля

    уже столько было этих ограничений , что наш стойкий народ и к этим за два дня адаптируется !!! только полный дурак может думать , что этим снизит потребление алкоголя !!!

    45
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 132
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 931
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 849
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1047

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 3
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 13
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 8
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 16
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 16
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 20
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 3
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 13
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео