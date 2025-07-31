Розничные торговцы готовы к изменениям в продаже алкоголя. А мы?

Латвийские розничные торговцы готовы к изменениям в регулировании продажи алкоголя, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, сообщили опрошенные агентством ЛЕТА торговые сети. В будущем допускается закрытие отдельных магазинов "top!" по воскресеньям.

Поправки к закону об обороте алкогольных напитков сокращают период, в течение которого можно продавать алкогольные напитки, а также вводят ограничения на их рекламу.

Как сообщила руководитель по коммуникации "Rimi Latvia" Эверита Бичкова, сеть начала готовиться к изменениям заранее, учитывая, что в начальный период возможно недовольство некоторых покупателей, которые еще не знакомы с новыми положениями закона.

В магазинах "Rimi" будет размещена дополнительная информация для покупателей в алкогольном отделе и в прикассовой зоне, а также по внутреннему радио будут сообщения об ограничениях на продажу алкоголя.

"Rimi" также работает над изменением ценников.

Как рассказал представитель "Maxima Latvija" Янис Бесерис, эта сеть также приспосабливается к изменениям. По словам Бесериса, основной деятельностью "Maxima" является розничная торговля продуктами питания, поэтому, несмотря на изменения в часах продажи алкоголя, 172 магазина компании будут работать в обычном режиме, и основные часы работы магазинов останутся неизменными.

"Maxima" начала работу над этими изменениями несколько месяцев назад, чтобы полностью реализовать новые требования. В магазинах будут размещены информационные материалы о новых нормативных изменениях.

Член правления "Elvi Latvija" Лайла Вартукаптейне рассказала, что ассортимент товаров в сети "Elvi" составлен таким образом, чтобы люди могли покупать в магазинах продукты питания и товары повседневной необходимости, поэтому доля алкогольных напитков в ассортименте относительно невелика и существенных изменений в работе магазинов не предвидится. Изменения в часах работы магазинов на данном этапе не планируются.

Представители предприятия розничной торговли "Lidl Latvija" также сообщили, что "Lidl" полностью готов к введению новых ограничений на продажу алкоголя с 1 августа.

Некоторые из этих требований, например, автоматическая блокировка покупок вне разрешенных часов продажи алкоголя, уже были внедрены в кассовые системы "Lidl" и будут приспособлены к новым условиям. Также компания разместит в магазинах разъяснительные листовки и будет транслировать аудиообъявления, чтобы избежать путаницы и недоразумений.

Член правления "top!" Илзе Приедите рассказала агентству ЛЕТА, что сеть "Top! своевременно начала подготовку, в том числе адаптировала кассовые системы, разработала новые информационные материалы, обновила сайт и мобильное приложение, провела беседы с сотрудниками. "Сейчас мы можем сказать, что все необходимые приготовления успешно завершены, и мы готовы к новым условиям", - сказала она.

Приедите добавила, что поправки к закону могут потенциально повлиять на часы работы "Top!", но компания будет следить за ситуацией после 1 августа, оценивать, насколько выгодно работать по воскресеньям, и корректировать часы работы индивидуально для каждого магазина, в зависимости от доли покупок алкогольных напитков. Возможно, некоторые магазины по воскресеньям могут быть закрыты.

Согласно поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, алкогольные напитки теперь можно будет продавать с 10 утра до 8 вечера с понедельника по субботу и с 10 утра до 6 вечера по воскресеньям.