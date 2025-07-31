Женщин – в руководство, мужчин – на кухню: что значит равноправие по-латвийски

До 2027 года Латвия взялась обеспечить: равные права и возможности женщин и мужчин на рынке труда и в образовании; уменьшение связанных с полом негативных стереотипов; интеграцию принципа равноправия полов в процессы планирования политики. Мы попробовали разобраться, зачем создан национальный План содействия равным правам и возможностям женщин и мужчин.

Работайте, братья

Это, вообще-то, далеко не первая попытка, но в силу коронакризиса и войны в прежней программе возникли лакуны. Потому «план содержит меры, которые из-за ограниченного и еще недоступного финансирования или человеческих ресурсов осуществить не удалось». В новом проекте поучаствовали два десятка министерств и госструктур, а также общества Marta, Tēvi, Сеть женского сотрудничества…

«Главными вызовами в Латвии в этой сфере являются:

сегрегация в образовании и на рынке труда по полу, формируя так называемые женские и мужские отрасли и профессии;

сегрегация в контексте занятости (перевес женщин в низкооплачиваемых секторах) и обеспечение гендерного баланса на руководящих должностях в частном секторе и процессах принятия решений как в частном, так и в общественном секторе;

различия в оплате труда между женщинами и мужчинами;

создание инклюзивной рабочей среды с учетом специфических потребностей женщин и мужчин;

согласование трудовой и частной жизни, а также активное участие мужчин в неоплачиваемой работе по уходу».

Вот последнее предложение, прямо скажем, не в новинку. Покупки, готовка, стирка, глажка, уборка – никакой разницы. Но, в уме перебрав все домашние функции и обязанности, я все же пришел к выводу, что есть две зоны, оставшиеся в полном владении по гендерному признаку.

Супруга моя эксклюзивно владеет лоджией, управляя ростом цветов и кормлением прилетающих пернатых друзей, а я всецело распоряжаюсь семейным транспортным средством. Разумеется, не относительно поездок, а что касается ремонта, заправки, мытья и чистки. И да, на балконе я тоже могу – но только загорать.

Не столь выраженным, но все-таки ощутимым является различие по мелкому домашнему ремонту – если что-то нужно пришить (больше пуговицы), то это чаще делает жена. Если же требуется что-то прибить или вкрутить (значительней лампочки), то здесь выступаю я со своими скромными навыками. При больших же реконструкциях мы полагаемся на профессионалов.

Да, равноправие это, конечно, хорошо. Но как по стране измерить все эти показатели? Есть в основном субъективные параметры, всевозможные опросы и т.д. Так, если принять идеальное равноправие за 100 пунктов, то через пару лет в ЛР должно быть не меньше 60. Еще надо сделать, чтобы по рейтингу Международного экономического форума в 2027 году роль женщин в народном хозяйстве была не ниже 0,785, если за 1 считать полный паритет. Здесь мы, кстати, уже даже перевыполнили план – имеем 0,794.

Далее – «уменьшается доля общества, которое считает, что дискриминация по половому признаку в Латвии довольно часто встречается». Показатель в 2027 году не превышает 30% (в настоящий момент – 32%). «Увеличивается доля общества, сообщающая о случаях дискриминации». Показатель в 2027 году поднять – до 15% (пока – 11%).

Равенство – со школьной скамьи

Латвийской отрасли образования, между тем, присуща на фоне Евросоюза «выраженная гендерная сегрегация, связанная с гендерными стереотипами при выборе образовательных отраслей».

«Женщины чаще всего предпочитают продолжать образование в таких отраслях, как образование, здоровье, благополучие, искусство и гуманитарные науки. По данным ЦСУ, в Латвии (…) в удельном весе выпускников научно-технических сфер (естественные науки, математика, IT, инженерные науки, производство и строительство) только почти треть выпускников (29,9%) – женщины».

Это обстоятельство я приметил на выпускном вечере младшего сына, который окончил в этом году 12-й «инженерный» класс. Красавиц в вечерних платьях было как раз около трети! Зато, при вручении почетных дипломов за достижения на ниве молодежной науки, барышни подымались на сцену, каждая по нескольку раз. То есть можно сказать, что наши Софьи Ковалевские и Марии Склодовские-Кюри уже с младых, ламинированных ногтей трудятся на ниве знаний за двоих.

А что касается гуманитарного знания – таки да, в параллельном «языковом» 12-м классе было две трети именно что выпускниц.

Доказательством последнему факту является наблюдение международного исследования PIRLS: «В Латвии большая разница в средних достижениях между мальчиками и девочками. Это означает, что развитием грамотности мальчиков нужно заниматься усиленно, выработав меры и стратегии, которые обращаются к мальчикам, ломая связанные с полом стереотипы...» Вот как – наш брат, выходит, даже читать разучился!

Ну и еще о делах школьных, на сей раз в ином аспекте, который обычно стыдливо умалчивается. Мы же возьмем пример с государственного плана и все озвучим как есть: «Чтобы предотвратить менструальную бедность девочек и женщин, способствовать инклюзивной среде в школе, а также устранить риски, что девочки из-за менструаций опаздывают в школу, Министерство благосостояния в сотрудничестве с Министерством образования и науки, а также с Министерством здравоохранения и Министерством охраны среды и регионального развития планирует разработать механизм обеспечения свободного доступа к гигиеническим товарам для девочек в образовательных учреждениях. Министерство благосостояния также оценит возможности расширения ассортимента гигиенических товаров в пакетах поддержки, которые получают нуждающиеся, малообеспеченные и находящиеся в кризисных ситуациях девочки и женщины».

Стать крановщицей или начальницей?

А вот какая ситуация существует в жизни взрослых. «Наибольший удельный вес женщин отмечен в сфере здравоохранения и социального обслуживания (85,6%), а самый большой удельный вес мужчин – в строительстве (91%). Помимо горизонтальной сегрегации на рынке труда наблюдается и вертикальная сегрегация – женщины реже занимают высокие посты на принимающих решения позициях, а также реже включаются в политику».

Относительно последнего, увы, факт остается фактом – в значительной части политических партий Латвии, участвовавших в выборах в самоуправления, женщин «опустили» по рейтингу в списках для голосования. И это при том, что дам-избирательниц было никак не меньше!

«В то же время, – с удовлетворением констатирует правительственный документ, – по сравнению со средним уровнем ЕС Латвия занимает лидирующие позиции по удельному весу женщин на должностях руководителей. В 2022 году среди наемных работников в Латвии 56,1% руководителей были женщины. Несмотря на то, что этот показатель относительно высок, это представительство не равно во всех отраслях. Так, например, в правлениях крупнейших предприятий Латвии женщин чуть меньше одной четверти (23,3%).

Все равны, но кто-то – «равнее»?

Причины неравного представительства женщин и мужчин в процессах принятия решений и должностях разные – основанные на предрассудках и стереотипах представления о роли женщин и мужчин в обществе, политической среде и корпоративной культуре, а также вызовы для уравновешивания работы и частной жизни».

Потому Минюст работает над совершенствованием нормативного регулирования, «чтобы устранить препятствия в ситуациях, когда член правления предприятия как в общественном, так и в частном секторе лишен возможности использовать свое право на связанный с беременностью и уходом за ребенком отпуск». Дело, конечно, правильное – но пока и мэр Риги, и три его боевых зама это мужики. Забыли заглянуть в план, наверно…

