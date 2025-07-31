Жители Риги возмущены духотой в транспорте: «Запах - как в спортивной раздевалке!»

Недавно Латвию накрыло устойчивое летнее тепло. Температура днем стабильно держалась на уровне +23…+24 градусов, а из-за высокой влажности по ощущениям - еще жарче. Для большинства это долгожданное лето, но для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом в Риге, - настоящее испытание.

На многих маршрутах в столице продолжают курсировать старые трамваи, автобусы и троллейбусы без кондиционеров. В некоторых салонах окна закрыты, а в некоторых открыта всего лишь пара. Все это превращает поездку в транспортную «сауну» с неприятным запахом пота. В соцсетях горожане массово делятся возмущением.

Вот лишь часть из десятков комментариев, появившихся в последние дни: «Почти каждая поездка трамвае — это как участие в эксперименте на выносливость. Такой запах не каждый выдержит!», «Запах в автобусе такой, будто там целый день проходила тренировка по боксу. И это только утро!», «На улице +25, в салоне +35 и влажность как в тропиках. Спасибо за "экологичный" транспорт…», «Самое унизительное — это когда ты в чистой одежде с утра собрался на работу, а выходишь из трамвая уже мокрый и злой», «Почему в 2025 году я еду в вагоне из 90-х», «Соседка после поездки на 1-м трамвае купила себе вентилятор на шею. Говорит, это спасение», «Запах в автобусах и трамваях - как в спортивной раздевалке!»

В начале июля на одну из жалоб компания Rīgas satiksme отвечала так: «Во всех вагонах, оборудованных кондиционерами, они включены. Несмотря на регулярную проверку всех кондиционеров, экстремальная жара могла привести к внезапному техническому сбою». Про вагоны без кондиционеров сказать нечего, увы...