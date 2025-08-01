Почему делопроизводитель в полиции получает пенсию по выслуге: адвокат

Дискуссия о пенсиях за выслугу лет набирает обороты: адвокат Олав Церс уверен, что отказываться от них нельзя, но систему следует пересмотреть, чтобы сохранить справедливость и избежать хаоса.

Дискуссия о будущем пенсий за выслугу лет в последнее время стала особенно актуальной в обществе. В передаче TV24 «Preses klubs» присяжный адвокат Олав Церс выразил твердую убежденность: пенсии за выслугу лет обязательно должны быть, однако нынешняя система, возможно, требует пересмотра.

«Я считаю, что пенсия за выслугу лет как таковая не должна автоматически пересматриваться для всех», — подчеркнул Церс, акцентировав внимание на необходимости различать два типа пенсий — для специальных служб и для тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию из-за вредных условий труда.

«Это две разные категории. Пенсия за выслугу лет, безусловно, должна быть, например, у спасателя, который работает по сменам, в нестандартное время — это серьезно влияет на качество жизни. Такие службы заслуживают выслугу», — пояснил адвокат. Однако он призывает критически оценить, кому из работников служб она действительно необходима.

«Есть следователь полиции, который выезжает на место преступления ночью, и есть делопроизводитель или смотритель оружейной комнаты, работающий с девяти до пяти. Эти работы несравнимы, но сейчас право на выслугу имеют оба — если только есть звание», — отметил Церс.

Он подчеркивает, что вместо разрушения всей системы необходим внутренний аудит. «Возможно, внутри действительно нужно провести какую-то ревизию, но говорить, что вся система устарела и надо ее отменить — это приведет к хаосу», — предостерег он.

По мнению адвоката, такие изменения могут вызвать отток кадров и сделать службы еще менее привлекательными для молодых специалистов. «Многие уйдут из служб, а новые приходить не захотят — зарплаты там не самые высокие. Пенсия за выслугу — это дополнительный бонус», — говорит он.

Олав Церс также напомнил, что сама концепция пенсий за выслугу лет не является уникальной — она существует во многих странах мира. «В США, например, у полицейских тоже есть такие пенсии. Многие потом работают в охране — это не наша выдумка. Это логичная система для людей, которые трудились в опасных и сложных условиях», — резюмировал он.