Baltijas balss logotype

Почему делопроизводитель в полиции получает пенсию по выслуге: адвокат 1 620

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
tv24
Почему делопроизводитель в полиции получает пенсию по выслуге: адвокат

Дискуссия о пенсиях за выслугу лет набирает обороты: адвокат Олав Церс уверен, что отказываться от них нельзя, но систему следует пересмотреть, чтобы сохранить справедливость и избежать хаоса.

Дискуссия о будущем пенсий за выслугу лет в последнее время стала особенно актуальной в обществе. В передаче TV24 «Preses klubs» присяжный адвокат Олав Церс выразил твердую убежденность: пенсии за выслугу лет обязательно должны быть, однако нынешняя система, возможно, требует пересмотра.

«Я считаю, что пенсия за выслугу лет как таковая не должна автоматически пересматриваться для всех», — подчеркнул Церс, акцентировав внимание на необходимости различать два типа пенсий — для специальных служб и для тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию из-за вредных условий труда.

«Это две разные категории. Пенсия за выслугу лет, безусловно, должна быть, например, у спасателя, который работает по сменам, в нестандартное время — это серьезно влияет на качество жизни. Такие службы заслуживают выслугу», — пояснил адвокат. Однако он призывает критически оценить, кому из работников служб она действительно необходима.

«Есть следователь полиции, который выезжает на место преступления ночью, и есть делопроизводитель или смотритель оружейной комнаты, работающий с девяти до пяти. Эти работы несравнимы, но сейчас право на выслугу имеют оба — если только есть звание», — отметил Церс.

Он подчеркивает, что вместо разрушения всей системы необходим внутренний аудит. «Возможно, внутри действительно нужно провести какую-то ревизию, но говорить, что вся система устарела и надо ее отменить — это приведет к хаосу», — предостерег он.

По мнению адвоката, такие изменения могут вызвать отток кадров и сделать службы еще менее привлекательными для молодых специалистов. «Многие уйдут из служб, а новые приходить не захотят — зарплаты там не самые высокие. Пенсия за выслугу — это дополнительный бонус», — говорит он.

Олав Церс также напомнил, что сама концепция пенсий за выслугу лет не является уникальной — она существует во многих странах мира. «В США, например, у полицейских тоже есть такие пенсии. Многие потом работают в охране — это не наша выдумка. Это логичная система для людей, которые трудились в опасных и сложных условиях», — резюмировал он.

Читайте нас также:
#пенсии #мнения
6
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    1-го августа

    Пенсия по выслуге пришла из СССР, и соответственно обоснование лежит там. Этой пенсии были достойны люди у которых профессия не предусматривает занятия ею в пожилом возрасте- оперативные работники, военные, балерины, летчик и авиадиспетчеры. Чтобы человек отработав всю жизнь не был вынужден стоять с протянутой рукой, когда по состоянию здоровья не сможет работать. Сидящие и перебирающие бумажки, при любых властях. не должны уходить на пенсию, раньше работяг у станка.

    9
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 133
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 931
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 850
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1048

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 0
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 4
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 15
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 10
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 18
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 19
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 0
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 4
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео