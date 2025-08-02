Baltijas balss logotype

«Непредвиденные расходы» Хосама Абу Мери: нелегалы за полгода 84 раза вызывали скорую 4 1845

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
«Непредвиденные расходы» Хосама Абу Мери: нелегалы за полгода 84 раза вызывали скорую
ФОТО: LETA

Десятилетиями трудившиеся в нашей республике жители с паспортами РФ ныне крайне ограничены в своих социальных правах, в т. ч. в медицинском обслуживании. Тем временем министр здоровья от "Нового Единства" выпустил проект нормативного акта, из которого можно узнать, что неотложная медицинская помощь, а также первичный, вторичный и амбулаторный уход за здоровьем для соискателей убежища в Латвии за период с 1 января по 30 июня сего года была обеспечена "согласно фактическим расходам" в 56 393 евро.

Лабораторные животные?..

В частности, в центр размещения беженцев "Муцениеки" (Ропажский край) было проведено 69 вызовов неотложной медпомощи; в центр соискателей убежища "Лиепнас" (Алуксенский край) и находяшийся там же медпункт при школе–интернате — 10 и 2 вызова; в центр задержанных иностранцев в Даугавпилсе — 3 вызова. Теперь лечебные учреждения требуют компенсации за оказанные услуги — и глава Минздрава предлагает взять денежку из программы Минфина 02.00.00 — "Средства на непредвиденные расходы".

Отметим, что при обосновании своего запроса министр родом из Ливана ссылается на "План действий о перемещении и принятии в Латвии лиц, которым необходима международная защита". В нем указаны все вышеперечисленные виды медпомощи, а также "обеспечение лиц питанием, товарами гигиены и первой необходимости в зависимости от места проживания", "проверка здоровья, и, если необходимо, создание и обеспечение карантинной зоны". Национальная служба здоровья и Служба неотложной медицинской помощи обязаны выполнять сей документ 2015 года!

Для прибывших в ЛР иностранцев–нелегалов надо обеспечить, согласно коду 2340, "лекарства, лабораторные товары, медицинские приборы, медицинские инструменты, лабораторные животные и их содержание".

А поговорить на понятном языке?

Хотя "до сих пор в бюджете Министерства здоровья не запланировано финансирование", ибо ведомство Х. Абу Мери "не может прогнозировать, как на это влияют изменения геополитической ситуации в мире". А ведь один вызов бригады неотложки оценивается в 198,93 евро…

Как–то даже странно узнавать это от выдающегося врача–общественника, который и поныне, занимая высокий государственный пост, продолжает практиковать гастроэнтерологом в приватных клиниках Риги. Ведь мог бы господин Абу Мери проявить инициативу и спросить на родном языке, что надо, к примеру, беглецам с арабского Востока и собираются ли они, в частности, выписывать сюда в Латвию родных и близких. Как это оговаривается нормами Евросоюза.

Читайте нас также:
#медицина
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
13
0
0
5
0
15

Оставить комментарий

(4)
  • М
    Михаил
    2-го августа

    забавно всё это.. латвийские евреи систематически копают под врача-ливанца, занимающего в Латвии высокий пост :) Проблем в латвийской медицине, конечно, выше крыши. Но здесь явное стремление притянуть свои ближневосточные разборки между евреями и арабами и сюда, в латвию

    6
    11
  • Е
    Ехидный
    2-го августа

    еще надо проверить как он сам в Латвию попал !!!

    27
    5
  • 2-го августа

    гнать его надо

    62
    4
  • Д
    Дед
    2-го августа

    Доведет этот ебу латвийскую медицину до ручки, хотя хуже вроде некуда.

    72
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 133
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 932
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 853
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1048

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 1
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 5
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 18
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 10
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 18
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 20
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 1
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 5
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео