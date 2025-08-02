«Непредвиденные расходы» Хосама Абу Мери: нелегалы за полгода 84 раза вызывали скорую

Десятилетиями трудившиеся в нашей республике жители с паспортами РФ ныне крайне ограничены в своих социальных правах, в т. ч. в медицинском обслуживании. Тем временем министр здоровья от "Нового Единства" выпустил проект нормативного акта, из которого можно узнать, что неотложная медицинская помощь, а также первичный, вторичный и амбулаторный уход за здоровьем для соискателей убежища в Латвии за период с 1 января по 30 июня сего года была обеспечена "согласно фактическим расходам" в 56 393 евро.

Лабораторные животные?..

В частности, в центр размещения беженцев "Муцениеки" (Ропажский край) было проведено 69 вызовов неотложной медпомощи; в центр соискателей убежища "Лиепнас" (Алуксенский край) и находяшийся там же медпункт при школе–интернате — 10 и 2 вызова; в центр задержанных иностранцев в Даугавпилсе — 3 вызова. Теперь лечебные учреждения требуют компенсации за оказанные услуги — и глава Минздрава предлагает взять денежку из программы Минфина 02.00.00 — "Средства на непредвиденные расходы".

Отметим, что при обосновании своего запроса министр родом из Ливана ссылается на "План действий о перемещении и принятии в Латвии лиц, которым необходима международная защита". В нем указаны все вышеперечисленные виды медпомощи, а также "обеспечение лиц питанием, товарами гигиены и первой необходимости в зависимости от места проживания", "проверка здоровья, и, если необходимо, создание и обеспечение карантинной зоны". Национальная служба здоровья и Служба неотложной медицинской помощи обязаны выполнять сей документ 2015 года!

Для прибывших в ЛР иностранцев–нелегалов надо обеспечить, согласно коду 2340, "лекарства, лабораторные товары, медицинские приборы, медицинские инструменты, лабораторные животные и их содержание".

А поговорить на понятном языке?

Хотя "до сих пор в бюджете Министерства здоровья не запланировано финансирование", ибо ведомство Х. Абу Мери "не может прогнозировать, как на это влияют изменения геополитической ситуации в мире". А ведь один вызов бригады неотложки оценивается в 198,93 евро…

Как–то даже странно узнавать это от выдающегося врача–общественника, который и поныне, занимая высокий государственный пост, продолжает практиковать гастроэнтерологом в приватных клиниках Риги. Ведь мог бы господин Абу Мери проявить инициативу и спросить на родном языке, что надо, к примеру, беглецам с арабского Востока и собираются ли они, в частности, выписывать сюда в Латвию родных и близких. Как это оговаривается нормами Евросоюза.