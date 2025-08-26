В Риге уже выпал первый снег

«Rīgas siltums» в своих соцсетях поделился неожиданным для августа видом.
«Первый снег в Риге — на улице Кандавас! Хотя ещё август, природа удивляет нас необычным зрелищем — снежный покров уже виден на улицах города. Это явный сигнал того, что осень приближается быстрее, чем обычно, и не рано задуматься о тепле в домах и на рабочих местах. Призываем жителей и предприятия своевременно подготовиться к отопительному сезону и подключить отопление, чтобы обеспечить комфорт и безопасность! Ведь своевременное подключение означает не только более тёплые помещения, но и более равномерную работу системы, меньшую нагрузку и более энергоэффективное решение», — говорится в обращении «Rīgas siltums».
В прошлом году о первом снеге было сообщено 2 ноября.
Pirmais sniegs Rīgā – Kandavas ielā! ❄️— RĪGAS SILTUMS (@RSiltums) August 26, 2025
Lai gan vēl ir augusts, daba mūs pārsteidz ar neparastu skatu – sniega segu jau redzam Rīgas ielās. Šis ir skaidrs signāls, ka rudens tuvojas straujāk nekā ierasts, un nav par agru padomāt par siltumu mājās un darba vietās. pic.twitter.com/OWzKmAxQ2A
Оставить комментарий(1)