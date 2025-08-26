Baltijas balss logotype
В Риге уже выпал первый снег 1 1075

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
В Риге уже выпал первый снег

«Rīgas siltums» в своих соцсетях поделился неожиданным для августа видом.

«Первый снег в Риге — на улице Кандавас! Хотя ещё август, природа удивляет нас необычным зрелищем — снежный покров уже виден на улицах города. Это явный сигнал того, что осень приближается быстрее, чем обычно, и не рано задуматься о тепле в домах и на рабочих местах. Призываем жителей и предприятия своевременно подготовиться к отопительному сезону и подключить отопление, чтобы обеспечить комфорт и безопасность! Ведь своевременное подключение означает не только более тёплые помещения, но и более равномерную работу системы, меньшую нагрузку и более энергоэффективное решение», — говорится в обращении «Rīgas siltums».

В прошлом году о первом снеге было сообщено 2 ноября.

(1)
  • Е
    Ехидный
    26-го августа

    даже страшно подумать - сколько деесятков тысяч Дума потратит на уборку этого сугроба !!!

    37
    3

Видео