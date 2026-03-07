США планируют захватить нефтяные запасы Ирана. О планах получить над ними контроль заявил исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген в разговоре с Fox News.

«Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — сказал Эйген.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в частных комментариях выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана. Также он допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.