В США заявили о планах получить контроль над нефтяными запасами Ирана 1 591

Дата публикации: 07.03.2026
Fox News: США планируют получить контроль над нефтяными запасами Ирана.

США планируют захватить нефтяные запасы Ирана. О планах получить над ними контроль заявил исполнительный директор Национального совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген в разговоре с Fox News.

«Что мы хотим сделать, так это забрать огромные запасы нефти Ирана из рук террористов», — сказал Эйген.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в частных комментариях выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана. Также он допустил сотрудничество Вашингтона и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

#Иран #США #терроризм #Дональд Трамп #энергетика #политика
